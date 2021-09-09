Стало известно, почему сорвалась сделка по переходу Кастильехо в ЦСКА

Журналист и инсайдер рассказал, по какой причине сорвалась сделка по переходу полузащитника из «Милана» в ЦСКА .

ЦСКА согласовал с «Миланом» бесплатную аренду Кастильехо. Дальше предстояло договориться о деталях с самим испанцем, который также в целом был готов ехать в Россию. Буквально за пару дней рядом с ним образовалось новое агентство. Авторизацию на переговоры с ЦСКА получила Stellar Sports — компания, которая ведет дела Бэйла, Грилиша, Маунта и других звезд.

Кастильехо получал в «Милане» два млн евро, ЦСКА был готов взять эту зарплату на себя. Но за день до окончания окна в Stellar потребовали: три с половиной миллиона оклад для Саму, еще один — комиссия агентству. Это важный нюанс: миллион евро — не стоимость аренды, которая, как сообщалось, полагалась «Милану», а именно комиссионные.