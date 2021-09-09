Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Стало известно, почему сорвалась сделка по переходу Кастильехо в ЦСКА

09 сентября 2021, 18:53

Журналист и инсайдер Нобель Арустамян рассказал, по какой причине сорвалась сделка по переходу полузащитника Самуэля Кастильехо из «Милана» в ЦСКА.

ЦСКА согласовал с «Миланом» бесплатную аренду Кастильехо. Дальше предстояло договориться о деталях с самим испанцем, который также в целом был готов ехать в Россию. Буквально за пару дней рядом с ним образовалось новое агентство. Авторизацию на переговоры с ЦСКА получила Stellar Sports — компания, которая ведет дела Бэйла, Грилиша, Маунта и других звезд.

Кастильехо получал в «Милане» два млн евро, ЦСКА был готов взять эту зарплату на себя. Но за день до окончания окна в Stellar потребовали: три с половиной миллиона оклад для Саму, еще один — комиссия агентству. Это важный нюанс: миллион евро — не стоимость аренды, которая, как сообщалось, полагалась «Милану», а именно комиссионные.

ЦСКА на эти условия не пошел. В клубе посчитали, что их воспринимают как бездонную бочку: раз Россия, значит, можно стрясти максимум. А зарплат в три с половиной миллиона евро в ЦСКА нет, согласиться на условия Кастильехо значило бы нарушить внутренний клубный лимит зарплат.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Динамо» хочет приобрести полузащитника «Гремио» Битело
Вчера, 21:35
Защитники «Челси» и сборной Сербии. «Спартак» переключился на оборону – один из новичков уже в Москве
Вчера, 16:49Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
Слухи«Спартак» не купит Старфельта
Вчера, 13:19
В ПСВ отреагировали на информацию об интересе к Захаряну
03 августа
СлухиПСВ заинтересовался Захаряном
03 августа
СлухиРябчук прилетит завтра в Москву
03 августа
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
10 сентября 2021 в 10:59
Если всё так, то игрок — недалёкий человек, что заключил контракт с таким агентством. Да и как футболист он пустоват и посредственен. Так что кони мало что потеряли.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
10 сентября 2021 в 06:20
Уровень РПЛ таков что сюда идут только с окладной надбавкой "за вредность".....
ЦСКА не приемлет эту неизбежность...
У каждого свой взгляд на данную проблему...
И окружение Костильехо и ЦСКА по своему правы....жаль что компромисс не найден..
YVG
YVG
10 сентября 2021 в 04:23
Почта России не потянула бы такой груз.
Smoke Some Weed
Smoke Some Weed
10 сентября 2021 в 00:09
Молодцы что не пошли на поводу, но... У ЦСКА только продажи, трансферов нет.. как играть ? На старых резервах которые уменьшаются ?
oFANATo
oFANATo
09 сентября 2021 в 22:55, ред.
Облом агентишкам.....закатывайте губу обратно🤗
pomor45
pomor45 ответ ZIBO rock (комментарий удален) (раскрыть)
09 сентября 2021 в 21:51
Наоборот. Бедного Гинера они и не подумали бы трясти, а вот ВЭБ - другое дело. Попробовали и обломились.
zsb1961
zsb1961
09 сентября 2021 в 21:40
Ну и ладно!
isamsn
isamsn
09 сентября 2021 в 20:48, ред.
Короче посредники срубить по лёгкому захотели денжат, но не вышло. Армейцы показали левую резьбу. Пусть теперь Милан с этой Stellar Sports
неустойку срубит за топорную работу.... или локти кусают за свою глупость и жадность выплачивая 2 ляма Кастильехо за посидеть на скамейке...
КЭТиК
КЭТиК
09 сентября 2021 в 20:11
Агенты остались с носом.
25процентный клоун
25процентный клоун
09 сентября 2021 в 19:59
Армейцы пускают такие мули, что выбелить свою несостоятельность на трансферном рынке.
Хотя кому сейчас легко, даже Реал невнятно ведет трансферы
particular
particular
09 сентября 2021 в 19:50
Нобель понятно разложил, клуб грамотно обрубил концы...
Трезвый повар
Трезвый повар
09 сентября 2021 в 19:22
Уважуха ЦСКА. Молодцы что не согласились на условия барыг-агентов
shlomo
shlomo
09 сентября 2021 в 19:13
Наглость шкалит по всем параметрам...
протон
протон
09 сентября 2021 в 19:02
Чет ваще макаронники очумели. Пусть на лавке тогда и дальше сидит
протон
протон
09 сентября 2021 в 19:02
3,5 млн. За Катар и Китай нашу лигу принимают. Безобразие
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 сентября 2021 в 19:00
В зените бы и пять дали, без проблем.
Leha-ha50
Leha-ha50
09 сентября 2021 в 18:59
Припухли эти агенты совсем.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 