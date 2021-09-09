Стало известно, почему сорвалась сделка по переходу Кастильехо в ЦСКА

Журналист и инсайдер Нобель Арустамян рассказал, по какой причине сорвалась сделка по переходу полузащитника Самуэля Кастильехо из «Милана» в ЦСКА.
ЦСКА согласовал с «Миланом» бесплатную аренду Кастильехо. Дальше предстояло договориться о деталях с самим испанцем, который также в целом был готов ехать в Россию. Буквально за пару дней рядом с ним образовалось новое агентство. Авторизацию на переговоры с ЦСКА получила Stellar Sports — компания, которая ведет дела Бэйла, Грилиша, Маунта и других звезд.
Кастильехо получал в «Милане» два млн евро, ЦСКА был готов взять эту зарплату на себя. Но за день до окончания окна в Stellar потребовали: три с половиной миллиона оклад для Саму, еще один — комиссия агентству. Это важный нюанс: миллион евро — не стоимость аренды, которая, как сообщалось, полагалась «Милану», а именно комиссионные.
ЦСКА на эти условия не пошел. В клубе посчитали, что их воспринимают как бездонную бочку: раз Россия, значит, можно стрясти максимум. А зарплат в три с половиной миллиона евро в ЦСКА нет, согласиться на условия Кастильехо значило бы нарушить внутренний клубный лимит зарплат.
ЦСКА не приемлет эту неизбежность...
У каждого свой взгляд на данную проблему...
И окружение Костильехо и ЦСКА по своему правы....жаль что компромисс не найден..
ЦСКА не приемлет эту неизбежность...
У каждого свой взгляд на данную проблему...
И окружение Костильехо и ЦСКА по своему правы....жаль что компромисс не найден..
неустойку срубит за топорную работу.... или локти кусают за свою глупость и жадность выплачивая 2 ляма Кастильехо за посидеть на скамейке...
неустойку срубит за топорную работу.... или локти кусают за свою глупость и жадность выплачивая 2 ляма Кастильехо за посидеть на скамейке...
Хотя кому сейчас легко, даже Реал невнятно ведет трансферы
Хотя кому сейчас легко, даже Реал невнятно ведет трансферы