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Дибала подтвердил, что ведёт переговоры с «Юве» по продлению контракта

15 сентября 2021, 09:41

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала подтвердил информацию, что он ведёт переговоры с туринским клубом по продлению контракта.

Я всегда стараюсь выкладываться на полную на поле. В данный момент переговоры ведутся. Все с нетерпением ждут, когда пролонгация состоится.

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Все комментарии
Накир
Накир
15 сентября в 12:22
Хорошая новость....нужно продлевать
juvenale
juvenale
15 сентября в 11:39
Если будет так же,как и вчера бить по воротам,то лучше в шинник какой
Ironigor
Ironigor
15 сентября в 10:51
Я всегда стараюсь выкладываться на полную на поле.

А вот с этим можно не согласиться, особенно последнее время. Как-то уж больно дороговато сочетание цены и качества товара . И возникает большой вопрос для руководства Юве, а нужны ли такие траты за пиар компанию раздутого бренда по имени Дибала !??
Cat01
Cat01
15 сентября в 10:31
Надо оставлять в составе
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
15 сентября в 09:43
Пусть подтвердит контракт.
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