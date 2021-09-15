Дибала подтвердил, что ведёт переговоры с «Юве» по продлению контракта

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала подтвердил информацию, что он ведёт переговоры с туринским клубом по продлению контракта.
Я всегда стараюсь выкладываться на полную на поле. В данный момент переговоры ведутся. Все с нетерпением ждут, когда пролонгация состоится.
А вот с этим можно не согласиться, особенно последнее время. Как-то уж больно дороговато сочетание цены и качества товара . И возникает большой вопрос для руководства Юве, а нужны ли такие траты за пиар компанию раздутого бренда по имени Дибала !??
А вот с этим можно не согласиться, особенно последнее время. Как-то уж больно дороговато сочетание цены и качества товара . И возникает большой вопрос для руководства Юве, а нужны ли такие траты за пиар компанию раздутого бренда по имени Дибала !??