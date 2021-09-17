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Погба может вернуться в «Ювентус»

17 сентября 2021, 21:44

Мино Райола, который является агентом полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, заявил, что француз может вернуться в «Ювентус». Такое высказывание было сделано, несмотря на слухи о переходе в другую команду:

Конечно, Турин остался в его сердце. Возможность вернуться в «Ювентус» есть, но это также зависит от самих туринцев.

Текущий контракт Погба с «Юнайтед» истекает в конце сезона.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Deni Kirimov (раскрыть)
18 сентября в 13:30
Вероятнее всего останется.
SHMEL258
SHMEL258
18 сентября в 08:56
Может вернуться, а может не вернуться.
ermak6848
ermak6848
18 сентября в 07:19
Было бы неплохо...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 сентября в 06:25
О Погба всегда было больше разговоров...чем его действий на поле...
Одни запоминаются игрой...другие стоимостью и своими переходами...
Leha-ha50
Leha-ha50
18 сентября в 03:27
Никто еще так долго не уходил.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 сентября в 02:55
Эта работа агента,создавать слухи вокруг своего клиента
Deni Kirimov
Deni Kirimov
18 сентября в 02:06
Не думаю! он же сказал что останется
1bear
1bear
17 сентября в 23:57
ох уж этот Райола,цену набивает,хотя это его работа,а для Погба лучше будет остаться в МЮ....
zsb1961
zsb1961
17 сентября в 23:56
Пусть возвращается!
particular
particular
17 сентября в 22:42
Мино и Поль нашли друг друга... Не известно, что там в сердце у Погба, но в башке у Райола уже есть план..:)))
Baggio R.
Baggio R.
17 сентября в 22:41
А потом снова в МЮ)
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
17 сентября в 22:25
Он еще должен свою "гордыню" показать как «красный дьявол», и только потом падать вниз.
Ironigor
Ironigor
17 сентября в 22:25
А может и в космос полететь!!!)))
beefs
beefs
17 сентября в 21:53
Ничего удивительного нет...
juvenale
juvenale
17 сентября в 21:52
его в Ювентусе не будет 100 процентов...жирный просто цену набивает,чтобы шейхи или Реал ему больше отстегнули
протон
протон
17 сентября в 21:52
Погба всех любит, кто платит
drug01
drug01
17 сентября в 21:50
Какое решение примет....?
Cat01
Cat01
17 сентября в 21:49
Шансы есть!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 сентября в 21:46
Шансов 50%...
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