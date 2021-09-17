Погба может вернуться в «Ювентус»

Мино Райола, который является агентом полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, заявил, что француз может вернуться в «Ювентус». Такое высказывание было сделано, несмотря на слухи о переходе в другую команду:
Конечно, Турин остался в его сердце. Возможность вернуться в «Ювентус» есть, но это также зависит от самих туринцев.
Текущий контракт Погба с «Юнайтед» истекает в конце сезона.
Одни запоминаются игрой...другие стоимостью и своими переходами...
Одни запоминаются игрой...другие стоимостью и своими переходами...