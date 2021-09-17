Погба может вернуться в «Ювентус»

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17 сентября 2021, 21:44

Мино Райола, который является агентом полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, заявил, что француз может вернуться в «Ювентус». Такое высказывание было сделано, несмотря на слухи о переходе в другую команду:

Конечно, Турин остался в его сердце. Возможность вернуться в «Ювентус» есть, но это также зависит от самих туринцев.

Текущий контракт Погба с «Юнайтед» истекает в конце сезона.