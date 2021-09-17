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Ляказетт хочет играть в Ла Лиге

17 сентября 2021, 21:24

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт близок к уходу из стана «канониров». Игрок, скорее всего, покинет команду в зимнее трансферное окно. Футболист сам хотел бы отправиться в Ла Лигу, где им интересуются «Барселона», «Севилья» и «Атлетико». У игрока есть и другие предложения.

«Арсенал» опасается того, что Ляказетт покинет клуб бесплатно следующим летом. Именно поэтому «канониры» рассмотрят в зимнее трансферное окно любые предложения. Трансферная стоимость футболиста составляет 28 млн евро.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
18 сентября в 03:21
Может быть заиграет в Испании.
1bear
1bear
17 сентября в 22:49
давай ка - домой лучше езжай,может возьмут...
ЮЗИК
ЮЗИК
17 сентября в 22:29
Это совсем лишнее
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 сентября в 22:12
В Испании хорошо, тепло...
протон
протон
17 сентября в 21:52
Ожидание: Лапорта собирается купить Холланда Реальность: Ляказетт перешёл в Барсу как свободный агент
Думал станет суперзвездой когда еще играл в Лионе. Нынче он даже Арсеналу неинтересен.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
17 сентября в 21:28
Если свободный, то в Барселоне может играть.
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