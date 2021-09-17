Ляказетт хочет играть в Ла Лиге

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт близок к уходу из стана «канониров». Игрок, скорее всего, покинет команду в зимнее трансферное окно. Футболист сам хотел бы отправиться в Ла Лигу, где им интересуются «Барселона», «Севилья» и «Атлетико». У игрока есть и другие предложения.
«Арсенал» опасается того, что Ляказетт покинет клуб бесплатно следующим летом. Именно поэтому «канониры» рассмотрят в зимнее трансферное окно любые предложения. Трансферная стоимость футболиста составляет 28 млн евро.
Думал станет суперзвездой когда еще играл в Лионе. Нынче он даже Арсеналу неинтересен.
Думал станет суперзвездой когда еще играл в Лионе. Нынче он даже Арсеналу неинтересен.