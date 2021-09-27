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В Италии тренер во время матча ударил арбитра по лицу

27 сентября 2021, 20:20

Поединок 7-го дивизиона Италии «Оледжо-Кастелло» — «Карпиньяно» был прерван во втором тайме, когда наставник гостей ударил по лицу судью встречи.

Тренер был удален с технической зоны. После этого наставник стал высказывать претензии арбитру. В какой-то момент судья получил удар по лицу. Арбитр тут же дал свисток об окончании матча.

Отмечается, что тренера ждут санкции и долгая дисквалификация. Вскоре после скандала он извинился и ушел с должности.

Напомним, что ранее во Франции один из поединков был остановлен из-за массовой драки.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
28 сентября в 02:43
На любительском уровне такое может случиться везде.
dzvinka
dzvinka
27 сентября в 23:06
натренировался, тренер))) давай досвидания
Землянин
Землянин
27 сентября в 23:05
О, наш Лёня 🎃
протон
протон
27 сентября в 22:57
Широков одобряет
Слуцкому на заметку
Строго говоря, 7го дивизиона в Италии нет. Наверно здесь о Первой категории любителей говорится, лиге 7го уровня
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 сентября в 22:47
Мог бы и не извеняться,всё равно выгонят!
youtomee
youtomee
27 сентября в 21:01
Широков там что ли начал тренерскую карьеру?
zooveterinar
zooveterinar
27 сентября в 20:54
Надо брать нашим тренерам на вооружение!!!
drug01
drug01
27 сентября в 20:48
Получит по полной
shlomo2
shlomo2
27 сентября в 20:47
О как.... а может правильно сделал?????
pele1981
pele1981
27 сентября в 20:44
А еще говорят, мол, культурная Европа, просвещенная до нельзя, а на самом деле - полный отстой!))
beefs
beefs
27 сентября в 20:41
И в Италии есть горячие парни...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 сентября в 20:41
Вот как надо, Слуцкому бы посмотреть это видео. А то он перед пацанятами понтовался и даже в спортзал ходил тренироваться, а по сопатке так никому и не двинул...
Аксинья
Аксинья
27 сентября в 20:36
Ваня Саввиди даже со стволом выскакивал на поле разбираться с судьей))
sv_1969
sv_1969
27 сентября в 20:25
У нас тоже такое было))
ЮЗИК
ЮЗИК
27 сентября в 20:24
Это конечно беспредел
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