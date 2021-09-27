В Италии тренер во время матча ударил арбитра по лицу

Поединок 7-го дивизиона Италии «Оледжо-Кастелло» — «Карпиньяно» был прерван во втором тайме, когда наставник гостей ударил по лицу судью встречи.
Тренер был удален с технической зоны. После этого наставник стал высказывать претензии арбитру. В какой-то момент судья получил удар по лицу. Арбитр тут же дал свисток об окончании матча.
Oggi a Carpignano pic.twitter.com/Xwa2yn9KTb— Wazza © (@Wazza_CN) September 26, 2021
Отмечается, что тренера ждут санкции и долгая дисквалификация. Вскоре после скандала он извинился и ушел с должности.
Напомним, что ранее во Франции один из поединков был остановлен из-за массовой драки.
Слуцкому на заметку
Строго говоря, 7го дивизиона в Италии нет. Наверно здесь о Первой категории любителей говорится, лиге 7го уровня
Слуцкому на заметку
Строго говоря, 7го дивизиона в Италии нет. Наверно здесь о Первой категории любителей говорится, лиге 7го уровня