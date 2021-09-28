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Объявлен состав молодёжной сборной России на матчи отбора Евро-2023

28 сентября 2021, 13:19

РФС объявил состав молодёжной сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года с национальными командами Северной Ирландии (8 октября) и Литвы (12 октября).

Вратари: Максим Бориско («Балтика», Калининград), Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо», Москва).

Защитники: Никита Кармаев («Кубань», Краснодар), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Данила Прохин («Сочи»), Иван Кузьмичёв («Урал», Екатеринбург), Данил Степанов («Арсенал», Тула), Кирилл Боженов («Химки»), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Даниил Корнюшин («Краснодар»), Леон Классен («Тироль», Австрия).

Полузащитники: Константин Марадишвили («Локомотив», Москва), Никита Кривцов («Краснодар»), Данил Пруцев («Крылья Советов», Самара), Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба — «Спартак», Москва), Владислав Карапузов («Ахмат», Грозный), Даниил Хлусевич («Арсенал», Тула), Кирилл Кравцов («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Мухин (ЦСКА), Кирилл Фольмер («Ростов»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Владислав Яковлев (ЦСКА).

В последнем матче отбора молодежка России разгромила соперника с крупным счетом.

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Все комментарии
протон
протон
28 сентября в 17:45
При этом есть и Данил Кириллов и Кирилл Данилов. Не хватает Филиппа Киркорова)
Ironigor
Ironigor
28 сентября в 15:14
Достойный состав. А теперь только Удачи и Успехов Вам парни !!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
28 сентября в 15:09
Побед и удачи , которая не помешат ребятам
zsb1961
zsb1961
28 сентября в 14:18
Успеха нашим ребятам!!!
ОПС
ОПС
28 сентября в 14:06
Будем ждать хорошей игры.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 сентября в 13:47
Боевой состав молодёжки.
sv_1969
sv_1969
28 сентября в 13:27
Удачи молодёжке
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