Сборная Украины впервые выиграла в квалификации ЧМ-2022

Сборная Украины одержала победу над Финляндией (2:1) в матче квалификации ЧМ-2022.
Украинцы добыли первые 3 очка в рамках отбора на чемпионат мира-2022. До этого Украина пять раз сыграла вничью – по два раза с Францией и Казахстаном, а также один раз с Финляндией.
После шести туров Украина занимает второе место в группе (8 очков). Босния и Герцеговина, идущая третьей с 6 очками, имеет матч в запасе.
Хорошо играли украинцы, уже который матч. Но много очков не добрали из-за своей безалаберности и самонадеянности. Могли бы и за 1 место побороться с французами. А так предстоит борьба с Боснией за 2 место в двух личных встречах...
Хорошо играли украинцы, уже который матч. Но много очков не добрали из-за своей безалаберности и самонадеянности. Могли бы и за 1 место побороться с французами. А так предстоит борьба с Боснией за 2 место в двух личных встречах...