ГлавнаяНовостиСтатистикаОтбор ЧМ-2022. Европа

Сборная Украины впервые выиграла в квалификации ЧМ-2022

вчера, 21:13
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Сборная Украины одержала победу над Финляндией (2:1) в матче квалификации ЧМ-2022.

Украинцы добыли первые 3 очка в рамках отбора на чемпионат мира-2022. До этого Украина пять раз сыграла вничью – по два раза с Францией и Казахстаном, а также один раз с Финляндией.

После шести туров Украина занимает второе место в группе (8 очков). Босния и Герцеговина, идущая третьей с 6 очками, имеет матч в запасе.

Все новости
Доннарумма стал самым юным капитаном сборной Италии за 56 лет
Сегодня, 16:29 Комментарии7
Ярмоленко забил 43-й гол за сборную Украины. Он близок к рекорду Шевченко
Сегодня, 08:28 Комментарии21
Грилиш забил дебютный гол за сборную Англии
Сегодня, 00:07 Комментарии12
Пятов побил рекорд Тимощука в сборной Украины
Вчера, 23:30 Комментарии12
Роналду побил рекорд Рамоса по матчам за европейские сборные
Вчера, 22:54 Комментарии11
Сборная России ни разу не пропустила в 4 матчах при Карпине
08 октября Комментарии23
Сортировать
Все комментарии
Любитель _футбола
Любитель _футбола
вчера в 23:11
Теперь подготовка к Боснии, их игра с казахами не впечатлила, особенно Джеко..надеюсь так он будет играть и во Львове, фартовом городе для сб.Украины)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:39
Это им не помешает занять второе место
ykcyc77
ykcyc77 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:32
В Украине тоже лимит на легионеров - не более 8 на поле!
Hoholisnotkatsap
Hoholisnotkatsap
вчера в 21:47
Украина дважды не уступила Франции. А вам слабо? ;)
протон
протон
вчера в 21:37
Украина красавцы
Хорошо играли украинцы, уже который матч. Но много очков не добрали из-за своей безалаберности и самонадеянности. Могли бы и за 1 место побороться с французами. А так предстоит борьба с Боснией за 2 место в двух личных встречах...
протон
протон
вчера в 21:36
Посмотрел игру сборной Украины. Хорошая комбинационная игра, мощная атака. А как вчера играла сборная России? Медленный, тяжелый, я бы даже сказал, древний футбол. Практически полное отсутствие острой игры. Игра сборной России вызывала чувство стыда. Вот результат многолетнего наличия лимита на легионеров в РПЛ.
Gahi
Gahi
вчера в 21:23
Хороший результат, нужно продолжать так же играть. Удачи
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 21:22
Украинцев с победой.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:17
Финнов все же жаль.
beefs
beefs
вчера в 21:15
Лед тронулся, господа присяжные...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100