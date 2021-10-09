Сборная Украины впервые выиграла в квалификации ЧМ-2022

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вчера, 21:13

Сборная Украины одержала победу над Финляндией (2:1) в матче квалификации ЧМ -2022.

Украинцы добыли первые 3 очка в рамках отбора на чемпионат мира-2022. До этого Украина пять раз сыграла вничью – по два раза с Францией и Казахстаном, а также один раз с Финляндией.

После шести туров Украина занимает второе место в группе (8 очков). Босния и Герцеговина, идущая третьей с 6 очками, имеет матч в запасе.