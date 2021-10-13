Агуэро забил гол в дебютном матче за «Барселону»

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вчера, 22:19

Форвард дебютировал в составе «Барселоны».

33-летний аргентинский футболист провёл 30 минут на поле в товарищеском матче с «Корнельей» из Сегунды Б и отметился голом. Матч завершился со счётом 2:2.

Второй гол «Барселоны» забил Филиппе Коутиньо. В матче сыграли футболисты, которые не получили вызов в свои национальные сборные на матчи отбора ЧМ -2022.

Агуэро перешел в «Барсу» летом, но вскоре получил травму.