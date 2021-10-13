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Агуэро забил гол в дебютном матче за «Барселону»

вчера, 22:19

Форвард Серхио Агуэро дебютировал в составе «Барселоны».

33-летний аргентинский футболист провёл 30 минут на поле в товарищеском матче с «Корнельей» из Сегунды Б и отметился голом. Матч завершился со счётом 2:2.

Второй гол «Барселоны» забил Филиппе Коутиньо. В матче сыграли футболисты, которые не получили вызов в свои национальные сборные на матчи отбора ЧМ-2022.

Агуэро перешел в «Барсу» летом, но вскоре получил травму.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 11:03
Понятно, для сегунды годится!
Gladiatоr
Gladiatоr
сегодня в 10:04
Как и свой лучший друг забивает в товарняках))))))))))))))))))))))
kella
kella
сегодня в 08:24
Да, - Барселоне пора уже притираться к играм в Сегунде !
sir_Alex
sir_Alex ответ kotmyshka (раскрыть)
сегодня в 07:02
И Барса хуже, и ПСЖ не сильно лучше 😉
112910415
112910415
сегодня в 05:45
пока ничего особенного, прибавлять надо
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:28
Это не показатель, соперник не того уровня.
1bear
1bear
сегодня в 02:36
вот истинный уровень Барсы - Сегунда )))))))
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 23:39
Коутинье какой забил?
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 23:25
Барса без Месси все хуже и хуже...
Бак5
Бак5
вчера в 23:20
Барселона уже в Сегунде?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:16
А мог и больше забить, еслиб сыграл весь матч!
makkie
makkie
вчера в 23:01
33 года уже, с ума сойти.
Если избежит травм, то может еще пошуметь в Ла Лиге, опыт и чутье имеется.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:45
Начало хорошее
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:37
Лет ему много, не пацан фчерашний...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:26
Удачи ему в сегунде
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:21
Начало отличное, ждём продолжения
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