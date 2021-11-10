ПСЖ готов позвать к себе Роналду, если он решит покинуть МЮ

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду готов покинуть команду, если она не сможет пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон. За развитием ситуации пристально следит ПСЖ. Французы готовы пригласить к себе Роналду.
Парижане уже даже связались с агентом 36-летнего португальца, чтобы обсудить потенциальный переход будущим летом.
Так нет, не пойдёт. Ему нужен звёздный набор помощников, которые будут выводить его на пустые ворота или к точке на 11-метровой отметке. В этом вся любоффь дайвера к Манчестеру - Не вышли в ЛЧ - пошли на хфик, пойду к тем, кто вышел и денег много платить будет.
И рекорды по голам-пенальтям клепать поможет...
Так нет, не пойдёт. Ему нужен звёздный набор помощников, которые будут выводить его на пустые ворота или к точке на 11-метровой отметке. В этом вся любоффь дайвера к Манчестеру - Не вышли в ЛЧ - пошли на хфик, пойду к тем, кто вышел и денег много платить будет.
И рекорды по голам-пенальтям клепать поможет...
Всем Добра !!!
Всем Добра !!!