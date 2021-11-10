ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2021/2022

ПСЖ готов позвать к себе Роналду, если он решит покинуть МЮ

вчера, 21:43

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду готов покинуть команду, если она не сможет пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон. За развитием ситуации пристально следит ПСЖ. Французы готовы пригласить к себе Роналду.

Парижане уже даже связались с агентом 36-летнего португальца, чтобы обсудить потенциальный переход будущим летом.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 13:24
Вот и вся любовь к родному МЮ, который дал ему все) громкие слова да и только) как только наступили трудности - досвидос. Нет бы помочь родному клубу в ЛЕ и вывести в зону ЛЧ
Nazi
Nazi
сегодня в 11:42
Когда же эта долбанная пара лейси-пеналду уже завяжет с футболом.. Теперь этот нырялду захотел в Париж. Это вам не богадельня черт побери. Шейхи тоже вконец отупели.. Нет спасения ПСЖ...
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 08:21


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R.Carlos.
R.Carlos. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 06:50
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 06:43
    А как же слова что он вернулся домой????Тут же поклонники твердили это и неустанно повторяли как мантру! Рон выдающийся спортсмен но и выдающийся индивидуалист!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 06:25
    Ужас. Куда катится футбол. Покажите им "Золотую антилопу". Мож успокоятся.
    Bombardier
    Bombardier ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 06:24
    Never say never, всё может быть в этой жизни 😉
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 06:09
    А почему? Шварц со Слаем же снялись в одном фильме, так и эти двое могут сыграть в команде на старости лет. А ежели выграют ЛЧ, то и Париж наконец выграет и эти двое сп трофеем закончат карьеру. Будет весело. 😀
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:53
    красивые, но пустые мечтания
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    сегодня в 05:08
    ПСЖ много чего хочет. Почему бы и не помечтать, когда ФФП не работает...
    gentlewolf
    gentlewolf
    сегодня в 01:43
    Поуху на все, хочу чтоб они вместе сыграли все равно где, но вместе!
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 01:12
    Тогда гнома нужно убирать.
    зигзаг
    зигзаг
    сегодня в 00:58
    И бац.. С двумя легендами и вылет из лиги чемпионов. Это же ПСЖ
    Ironigor
    Ironigor ответ Верг (раскрыть)
    сегодня в 00:28
    А причём здесь Зидан ???
    Верг
    Верг ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 00:08
    Зидан же с Роналдо играл за реал
    shur
    shur ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 23:53, ред.
    ...причём выстрелит так ,что мало не покажется, здесь главное ШОУ , главное
    успеть до их пенсии!!! Это же какие деньги, ничего личного- бизнес!!!
    particular
    particular
    вчера в 23:12
    У парижан отменный аппетит и никак не наступит пресыщение :))
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Q-J-G (раскрыть)
    вчера в 22:58
    Раньше они навязывались в Анжи, а теперь в ПСЖ. Ну там проект хоть надолго, всё - таки хозяева клуба управляют "национальным достоянием" Катара.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 22:55
    Разговоры про любовь - это лапша на уши подписчикам в инстаграме 😀
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 22:54, ред.
    Полная чушь, никогда Рон не пойдёт в тот клуб где играет Месси, как и Месси никогда бы не пошёл в тот клуб где играет Рон. Люди которые являются соперниками всю свою футбольную карьеру никогда не будут вместе в одной команде. И ПСЖ с таким предложением думаю совсем не в первом ряду, который хотел бы видеть две легенды футбола в одном клубе. Думается что для клуба конечно это самое большое историческое достижение, которое даже круче выигрыша Лиги Чемпионов и Лиги Европы в один год. Я думаю что все болельщики футбола конечно же хотели бы стать свидетелями такого исторического момента. Но амбиции и эго каждого из этих двух выдающихся футболистов не даст свершится этому, так и останется только мечтой. А ведь иногда несбыточные мечты и фантазии могут стать явью !!!) Подождём, увидим !
    Всем Добра !!!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 22:53
    Кому нужен этот Роналду ?
    Если только на футболки продавать !
    LOpp
    LOpp
    вчера в 22:43
    Роналду и Месси. Перспективная связка.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 22:37
    Роналду нормальный вообще? Когда он переходил в МЮ, на что рассчитывал?

    На титулы? Когда МЮ в последний раз что-то выигрывал? Аж в 2017 году.

    На то, что МЮ будет играть в ЛЧ? МЮ в последние годы активный участник ЛЕ.

    Ему дали 7-й номер, огромную зарплату, не меняют по ходу игры (хотя стоило). Пошли на всевозможные уступки, а он собрался уйти. И после этого о какой любви к клубу может идти речь?
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 22:30
    День утятины просто 😂
    barcamilan
    barcamilan
    вчера в 22:23
      RamonCSKA
      RamonCSKA ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      вчера в 22:18
      Одна какая нибудь желтая пресса что нибудь напишет , сразу ведутся комментаторы, пока он ничего официально не говорил, а пресса всегда говорит может......
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 22:17
      Может пусть там и закончит!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 22:12
      Млин, почему бы ему не покорить ЛЧ с условным хохлятским или хорватским чемпионом. А чё, они стабильно играют в группах, составы не сильно звёздные, дак Рон и будет самой блестящей звездой.
      Так нет, не пойдёт. Ему нужен звёздный набор помощников, которые будут выводить его на пустые ворота или к точке на 11-метровой отметке. В этом вся любоффь дайвера к Манчестеру - Не вышли в ЛЧ - пошли на хфик, пойду к тем, кто вышел и денег много платить будет.
      И рекорды по голам-пенальтям клепать поможет...
      Cat01
      Cat01
      вчера в 22:08
      Зачем ему это?
      SHMEL258
      SHMEL258
      вчера в 22:07
      Кто ж им всем в ПСЖ снаряды подносить будет, одни звёзды завершители атак. Останется ещё Левандовского на место вратаря купить и Суареса в защиту.
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