ПСЖ готов позвать к себе Роналду, если он решит покинуть МЮ

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вчера, 21:43

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» готов покинуть команду, если она не сможет пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон. За развитием ситуации пристально следит ПСЖ . Французы готовы пригласить к себе Роналду.

Парижане уже даже связались с агентом 36-летнего португальца, чтобы обсудить потенциальный переход будущим летом.