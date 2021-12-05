Мбаппе высказался о несостоявшемся переходе в «Реал»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о несостоявшемся переходе в «Реал» этим летом.
Сложный вопрос. Что бы ни случилось, я буду играть за топ-клуб. Люди спрашивали меня, не слишком ли я был разочарован, что не смог перейти в «Реал». Да, сначала я действительно был разочарован. Но я ведь не остался в команде из третьего дивизиона [а остался в ПСЖ].
ухода Рона, теперь черёд молодого француза предложить играть на себя , показать
всё на что способен и вести Великий клуб к великим победам, всё в его "руках"- ногах!!!
ухода Рона, теперь черёд молодого француза предложить играть на себя , показать
всё на что способен и вести Великий клуб к великим победам, всё в его "руках"- ногах!!!
Ну почти. Ты остался в первенстве водокачки, куда приехал доигрывать старый пешеход Месси.
Ну почти. Ты остался в первенстве водокачки, куда приехал доигрывать старый пешеход Месси.