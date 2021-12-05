Мбаппе высказался о несостоявшемся переходе в «Реал»

Нападающий ПСЖ рассказал о несостоявшемся переходе в «Реал» этим летом.

Сложный вопрос. Что бы ни случилось, я буду играть за топ-клуб. Люди спрашивали меня, не слишком ли я был разочарован, что не смог перейти в «Реал». Да, сначала я действительно был разочарован. Но я ведь не остался в команде из третьего дивизиона [а остался в ПСЖ ].