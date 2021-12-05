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Мбаппе высказался о несостоявшемся переходе в «Реал»

вчера, 22:46

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о несостоявшемся переходе в «Реал» этим летом.

Сложный вопрос. Что бы ни случилось, я буду играть за топ-клуб. Люди спрашивали меня, не слишком ли я был разочарован, что не смог перейти в «Реал». Да, сначала я действительно был разочарован. Но я ведь не остался в команде из третьего дивизиона [а остался в ПСЖ].

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Все комментарии
barca200885
barca200885
сегодня в 08:24
На мой взгляд, Мбаппе не подходит Реалу. Мне кажется, по манере игры, Мбаппе может подойти, например, Ливерпулю.
barca200885
barca200885 ответ Кьянти (раскрыть)
сегодня в 08:20
Перестал расти как достиг 178 см.
BagioR
BagioR
сегодня в 07:46
Стал таким же петухом как и Неймар.
Маг_тм
Маг_тм ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 07:45
У него контракт с ПСЖ. А так он очень хотел перейти в реал
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:26
Так и деградирует в ПСЖ. Надо было уходить, но деньги перевесили карьерные перспективы и рост, как футболиста. Жаль!
255my6ueqwbx
255my6ueqwbx
сегодня в 06:43
Чувствуется, что очень об этом сожалеет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:06
А мне кажется Мбаппе таким образом сравнил псж с командами третьего дивизиона.
sir_Alex
sir_Alex ответ Кьянти (раскрыть)
сегодня в 06:02
Зато стали расти его доходы)))
d_fincher
d_fincher
сегодня в 05:56
Самое неприятное, что футболисты с раннего возраста учатся вести себя как всем доступные женщины - ведь никогда не знаешь, кто тебя купит. Нельзя же сказать: мечтал играть За Реал/Барсу/Ливерпуль - нет, так нельзя, ведь надо всем угодить.
Кьянти
Кьянти ответ протон (раскрыть)
сегодня в 05:15
Он после ЧМ перестал расти.
1bear
1bear
сегодня в 01:01
...видимо чем то заинтересовали,раз остался
Doping87
Doping87
сегодня в 00:20
Холанд примерно так же думает.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:08
Мбаппе нужно в АПЛ чтобы дальше расти. Клубы Англии больше претендуют на победу в ЛЧ.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:16
Дипломатично высказался.
shur
shur
вчера в 23:15
...в Реале карьера может получится на славу, Бензема добился своего после
ухода Рона, теперь черёд молодого француза предложить играть на себя , показать
всё на что способен и вести Великий клуб к великим победам, всё в его "руках"- ногах!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:15
Не срослось.... Будет в мешке значит
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:53
Нормально отреагировал!
протон
протон
вчера в 22:48
По факту Мбапе прав в одном, в ПСЖ он больше не растёт и он это прекрасно понимает, несмотря на наличие таких крутых партнёров и неплохих тренеров. Лига все равно слабоватая…
протон
протон
вчера в 22:47
Если брать весь мир, ты остался в 5 дивизионе.
Ну почти. Ты остался в первенстве водокачки, куда приехал доигрывать старый пешеход Месси.
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