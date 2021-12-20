Декабрьская трансферная лихорадка в РПЛ: у «Спартака» уже есть новички, «Зенит» выбирает бразильцев

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20 декабря 2021, 14:49

Предновогодние хлопоты.

Трансферное окно в РПЛ откроется 1 января и растянется почти на два месяца: новичков можно будет регистрировать до 22-го февраля. Главные события на рынке начнут происходить после новогодних праздников, но уже есть свершившиеся сделки, а слухами ленты новостей полнятся.

Состоявшиеся сделки

Павел Мамаев (Россия, 33 года) — из «Ростова» в «Химки» свободным агентом

Два года назад Мамаев присоединился к «Ростову», причем «желто-синие» тогда выиграли конкуренцию за скандального футболиста у «Динамо». Павел забил за «Ростов» в двух первых матчах, помог одержать победы над ЦСКА и «Арсеналом», но продолжения банкета не последовало. В конце 2021-го очевидно, что южный клуб не получил ожидаемой отдачи от футболиста, на которого потратили несколько миллионов евро (подъемные + зарплата за два года).

У «Ростова» была опция продления контракта с Мамаевым еще на год, но ей ожидаемо не воспользовались: в последнее время полузащитник много лечился, со старта сезона провел на поле меньше 400 минут. В результате Павел получил статус свободного агента, и зимой сменит 14-ю команду РПЛ на 16-ю: в «Химках» подтвердили, что подписали контракт с Мамаевым. Сроки не раскрывают, но вероятно, речь о соглашении до конца сезона с возможностью продления на год, если «Химки» сохранят прописку в Премьер-Лиге.

Марат Апшацев (Россия, 20 лет) — из «Томи» в «Рубин» за 190 тысяч евро

«Рубин» нашел усиление в ФНЛ , к которому команда Леонида Слуцкого по итогам первой части сезона ближе, чем к зоне еврокубков. Год получается сверхнасыщенным для Марата Апшацева, «Рубин» становится четвертым клубом, с которым молодой хавбек завел отношения в 2021-м.

До июня он играл за «Спартак-Нальчик» в ФНЛ -2, потом перешел в «Чайку», но не сыграл ни одного матча за клуб из Ростовской области и в сентябре отправился в «Томь», с которой дебютировал в ФНЛ , где провел 9 матчей со старта сезона. С середины ноября Апшацев не играл из-за перелома лицевой кости, но «Рубин» это не остановило.

Илья Свинов (Россия, 21 год) — из «Факела» в «Спартак» за 250 тысяч евро

Пополнение из «лучшей лиги мира» получил и московский «Спартак», у которого образовался недокомплект во вратарском цеху после того, как Артем Ребров экстренно завершил карьеру и перешел на административную должность. Теперь третьим в компании с Селиховым и Максименко будет вратарь со спартаковской фамилией Свинов. Еще один молодой парень, чья карьера проделала головокружительный взлет в 2021-м.

В первой половине года Илья играл за «Носту» в ФНЛ -2, летом перебрался в «Факел» и с ходу стал основным в ФНЛ , сыграв 11 из 24 матчей на ноль. Воронежцы ушли на продолжительные зимние каникулы вторыми в турнирной таблице и уже усилили вратарскую линию после потери основного голкипера. Стоит также обратить внимание, что трансферная стоимость Свинова выросла в 20 раз за полгода: «Факел» подписал его летом за 12 тысяч евро, а «Спартак» дал 250.

Марк Мампасси (Россия/Украина, 18 лет) — из «Шахтёра» в «Локомотив» за 3 млн евро

Ральф Рангник уже в «Манчестер Юнайтед», но дело его в «Локомотиве» живет: «железнодорожники» продолжает подписывать молодых и перспективных футболистов, от которых в Москве ожидают роста во всех смыслах. Первым зимним новичком «Локо» стал Марк Мампасси — украинский футболист конголезского происхождения, который в ближайшее время должен получить российский паспорт.

18-летний центральный защитник является воспитанником «Шахтёра», за первую команду которого он так и не дебютировал. В завершающемся году Марк выступал в Украинской Премьер-Лиге за «Мариуполь». Многие отнеслись к этой сделке скептически: считается, что цена не соответствует футбольным качествам, а если бы речь шла о действительно стоящем таланте, «Шахтер» не отпустил бы его в Россию. Зато теперь один агент стал немного богаче, а Мампасси подписал пятилетний контракт на выгодных условиях.

⚡️ Марк Мампасси — игрок «Локомотива»!



📝 «Локомотив» и Марк Рене Мампасси заключили соглашение сроком на 5 лет. За наш клуб 18-летний центральный защитник будет выступать под номером 18



🚂 Добро пожаловать в команду, Марк! pic.twitter.com/MYc8xXbbdy — «Локомотив» (@fclokomotiv) December 17, 2021

Даниил Хлусевич (Россия, 20 лет) — из «Арсенала» в «Спартак» за 3 млн евро

Пока что самый заметный трансфер зимы на счету «Спартака». «Красно-белые» хотят, чтобы новички начали работу с командой уже на первом сборе, вот и подписали Хлусевича еще до назначения Паоло Ваноли главным тренером. Даниил начинал в Туле крайним защитником, но постепенно переместился ближе к атаке и в этом сезоне уже стабильно играл на фланге полузащиты, соорудил 4 гола и сделал 2 ассиста за туляков, в том числе огорчил свою новую команду в первом круге. «Спартак» выиграл борьбу за футболиста молодежной сборной России у «Рубина» и ЦСКА , контракт Хлусевича рассчитан до конца сезона 2025/26.

Официально: Даниил Хлусевич перейдёт в «Спартак» 🔴⚪



Контракт игрока с нашим клубом вступит в силу с 1 января 2022 года и будет рассчитан до конца сезона-2025/26.



Добро пожаловать в красно-белую семью, Даниил! ❤ pic.twitter.com/m53Ov7bM54 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 1, 2021

Топ-5 трансферных слухов РПЛ

5. Жирков может вернуться РПЛ

Юрий Жирков на днях посетовал, что завершит карьеру, если зимой не получит интересных предложений. Лучше всех намек понял «Нижний Новгород», который выразил заинтересовать в услугах 38-летнего футболиста.

4. Александр Ломовицкий переходит из «Спартака» в «Рубин»

Ломовицкий изначально атакующий фланговый игрок, но у Руя Витории был дублером Айртона, однако с приходом Хлусевича и на фоне готовящего трансфера левого защитника перспективы Александра в «Спартаке» выглядят туманно. Пожалуй, лучше для всех будет расстаться друзьями, тем более «Рубин» дает «красно-белым» 1.5 миллиона евро за воспитанника.

3. Арсен Адамов переходит в «Локомотив» из «Урала»

Защитник «Урала», на которого обратил внимание даже тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным, не намерен задерживаться в Екатеринбурге. Ходили слухи об интересе со стороны разных клубов РПЛ , но расторопнее всех оказался «Локомотив». Видимо, этой сделке быть.

2. «Спартак» охотится за «русскими немцами»

«Спартак» собирается сделать еще один-два трансфера зимой, причем речь о футболистах с российским паспортом, хотя и родившимся в Германии: в московский клуб сватают левого защитника молодежной сборной России и австрийского «Тироля» Леона Классена, а также хавбека из второй Бундеслиги Макса Безушкова.

1. «Зенит» присматривает бразильцев в линию атаки

Уход Сердара Азмуна уже не остановить, а относительно нового витка отношений с Артемом Дзюбой есть сомнения у спортивного блока «Зенита». Не зимой, так летом в «Зените» будет новый форвард или даже форварды, причем складывается ощущение, что интересуются одними бразильцами: в прессе фигурируют имена Юри Альберто из «Интернасьонала» и Артура Кабрала из «Базеля». Приблизительная стоимость каждого из них — 15 миллионов евро.