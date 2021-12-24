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«Наброски хотелок». Юрист «Спартака» — о расписке Федуна для Газизова

вчера, 18:59

Юрист Татьяна Завьялова, представляющая «Спартак», прокомментировала заявление бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова о расписке, согласно которой председатель совета директоров московского клуба Леонид Федун должен был передать Газизову часть акций «Спартака».

Мне не очень понятно, что имеет в виду Газизов, рассуждая о репутации Леонида Федуна. Иск я видела. Более того, я участвовала во вчерашнем процессе. К иску действительно приложена бумага, написанная Леонидом Арнольдовичем.

С правовой точки зрения эту бумагу крайне сложно назвать каким-то обязательством. Это, скорее, какие-то наброски хотелок и условий, которые обсуждались сторонами перед заключением трудового договора, но которые не вошли в трудовой договор с господином Газизовым. Дополнительный опцион, кроме трудового договора с Газизовым, Федун не подписывал.

Крайне сложно комментировать правовую природу фантазий представителей Газизова, взявших эту бумагу в руки и создавших этот иск. Клубу крайне непонятно, почему требования заявлены именно к «Спартаку» как к юридическому лицу.

Наверное, это сделано для того, чтобы придать этой бумаге некую форму трудовых отношений, чтобы территориально держаться в Уфе и рассматриваться у того же судьи, что выносил первое решение.

У меня нет документа, который говорил бы о таких обязательствах, при которых Федун должен отдать Газизову 10% акций «Спартака» и € 1 млн в год. Если Леонид Федун все-таки взял на себя такие обязательства, то отношения и личные разбирательства Газизова и Федуна к «Спартаку» точно не имеют никакого отношения.

Если у них есть договор купли-продажи или дарения 10% акций, то, на мой взгляд, Газизов вправе обращаться за его исполнением. Однако мне кажется, что такого заявления у сторон нет – как представителю клуба мне об этом ничего не известно.

Говоря о дальнейших действиях, «Спартак» будет находиться исключительно в правовом поле. Если стороны достигнут каких-то соглашений, то это будет рассматриваться только в правовом поле.

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Все комментарии
Галя Каблукова
Галя Каблукова
сегодня в 11:39
Если это,==отношения и личные разбирательства Газизова и Федуна к «Спартаку» точно не имеют никакого отношения==То не пора ли этого акционера вывести из состава ?? За неоднократное превышение полномочий..
протон
протон
вчера в 20:41
Это ближе к истине, юрист правильно рассуждает...
sash71
sash71
вчера в 19:45
Если Газзизов решил пойти таким путём то по расписке или ещё какой нибудь бамажке ему стоило обращаться не в суд, а к Рамзану. Он как раз разрешитель всех таких проблем.
drug01
drug01
вчера в 19:03
Что то будет
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