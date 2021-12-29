«Барселона» сообщила ещё о трёх заражениях коронавирусом в команде

Каталонская «Барселона» на официальном сайте сообщила о новых случаях заражения COVID-19 среди игроков.
Положительные тесты сдали Усман Дембеле, Самюэль Умтити и Гави. Ранее коронавирус был выявлен у Жорди Альбы, Дани Алвеса, Клемана Ленгле и Алехандро Бальде.
Ближайшую встречу в чемпионате Испании «Барселона» проведет 2 января на выезде против «Мальорки».
-Алвес
-Лангле
-Бальде
-Альба
-Дест
-Бускетс
-Гави
-Педри
-Роберто
-Фати
-Депай
-Брэйтвейт
-Ферран Торрес
-Умтити
-Дембеле
-Алвес
-Лангле
-Бальде
-Альба
-Дест
-Бускетс
-Гави
-Педри
-Роберто
-Фати
-Депай
-Брэйтвейт
-Ферран Торрес
-Умтити
-Дембеле