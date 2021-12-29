«Барселона» сообщила ещё о трёх заражениях коронавирусом в команде

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вчера, 15:05

Каталонская «Барселона» на официальном сайте сообщила о новых случаях заражения COVID-19 среди игроков.

Положительные тесты сдали , и Гави. Ранее коронавирус был выявлен у Жорди Альбы, Дани Алвеса, Клемана Ленгле и Алехандро Бальде.

Ближайшую встречу в чемпионате Испании «Барселона» проведет 2 января на выезде против «Мальорки».