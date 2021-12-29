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«Барселона» сообщила ещё о трёх заражениях коронавирусом в команде

вчера, 15:05

Каталонская «Барселона» на официальном сайте сообщила о новых случаях заражения COVID-19 среди игроков.

Положительные тесты сдали Усман Дембеле, Самюэль Умтити и Гави. Ранее коронавирус был выявлен у Жорди Альбы, Дани Алвеса, Клемана Ленгле и Алехандро Бальде.

Ближайшую встречу в чемпионате Испании «Барселона» проведет 2 января на выезде против «Мальорки».

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:39
Проще сказать весь состав болеет короной.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:12
Кто же играть то будет,одни больные.
протон
протон
вчера в 15:33
Игроки у которых травма, ковид или дисква:
-Алвес
-Лангле
-Бальде
-Альба
-Дест
-Бускетс
-Гави
-Педри
-Роберто
-Фати
-Депай
-Брэйтвейт
-Ферран Торрес
-Умтити
-Дембеле
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 15:33
Ничего страшного,обычный грипп а не чума,сразу ажиотаж,шум
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:15
Скорейшего всем выздоровления.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:09
Все против Барсы.
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