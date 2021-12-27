«Поступок безответственного труса». Португальский тренер сбегает из сборной Польши в Бразилию

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сегодня, 16:53

Хаос в стане наших соперников по стыкам ЧМ -2022.

Польский футбольный союз поддержал Соузу в непростое время

В конце ноября стало известно, что первым соперником сборной России в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира в Катаре станут поляки. «Кадра» заняла второе место в отборочной группе вслед за Англией, но с учетом неудачного выступления на Евро-2020 среди увлеченных футболом людей гуляло недовольство португальским специалистом Паулу Соузой. Ходили слухи о смене тренера, в числе кандидатов назывался даже Станислав Черчесов, оставивший в Польше о себе хорошую память работой с «Легией», но Польский футбольный союз выступил категорично:

Главным тренером сборной Польши является Паулу Соуза. Польский футбольный союз доволен его работой. В последние пару месяцев мы уже заявляли, что изменение позиции по этому вопросу невозможно до завершения отборочного турнира к чемпионату мира или конца самого турнира. Паулу Соуза работает хорошо, и Польский футбольный союз не задумывается о каких-либо изменениях на этой позиции.

«Фламенго» перевернул мир в поисках португальского тренера

Месяц назад Польский футбольный союз вступился за Соузу на волне народного недовольства и различных слухов, тем удивительнее поступок Паулу, после которого в Польше вряд ли останется хоть один человек, который ему рад. Еще неделю назад появились первые новости из Бразилии об интересе к Соузе со стороны «Фламенго». Клуб из Рио-де-Жанейро, у которого в недавнем прошлом есть успешный опыт сотрудничества с Жорже Жезушем (выиграл со «стервятниками» чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес), после тренерской чехарды последних полутора лет решил во что бы то ни стало пригласить на тренерский мостик видного специалиста из своей бывшей метрополии.

«Фламенго» обращался и к самому Жезушу, известно о контактах с Руем Виторией после увольнения из «Спартака», а в какой-то момент фаворитом бразильского клуба стал Паулу Соуза. И не беда, что португалец связан контрактом с Польским футбольным союзом до конца 2022 года. В ходе предварительного разговора Соуза дал понять, что не держится за свою текущую работу всеми руками и готов к диалогу, ведь временами чувствует себя в Польше не слишком комфортно, да и по каждодневной клубной работе соскучился. Паулу дал понять, что открыт к интересным предложениям, особенно, если зовет один из популярнейших клубов Бразилии из карнавального Рио.

Бразильцы соблазнили Соузу. В Польше его рейтинг упал ниже плинтуса

С точки зрения профессионализма и морали Соуза повел себя очень некрасиво: предпочитал держать «руки в тепле» и пользоваться не вполне заслуженной поддержкой, оставаясь при должности в Польше, пока не поступило соблазнительное предложение из Бразилии. Тут-то португалец, недолго думая, и решился на измену, причем своему текущему работодателю объявил о намерениях в ультимативной форме, заставив главу Польского футбольного союза Цезари Кулешу выступить с грозной отповедью:

Сегодня Паулу Соуза сообщил мне, что хочет расторгнуть контракт с Польским футбольным союзом из-за предложения другого клуба. Это крайне безответственное поведение, не совместимое прежним заявлениям тренера. Поэтому я категорически отказался.

Конечно, это заявление — политический жест, которым Кулеша полностью складывает с себя ответственность за действительно безответственный поступок Паулу Соузы и дает понять, что никакого расторжения контракта «по договоренности сторон» не будет. Португальца хотят заставить выплатить неустойку. В то же время нет никакого смысла насильно держать тренера, который не хочет работать со сборной Польши. У требовательных фанатов «Кадры» и прежде возникали сомнения относительно того, отдается ли португалец работе с их национальной командой полностью, а после попытке бегства в Бразилию вере в Соузу пришел конец. Общее настроение, пожалуй, выразил журналист Мацей Васовски:

Дорогой Паулу Соуза, спасибо, что вы, наконец, были честны с нами и показали свое истинное лицо. Вы никогда не были достойны работать со сборной Польши. Теперь вы уходите перед важными играми. Позор. Поступок труса, а не мужчины.

Марек Школьниковски, еще один польский журналист, полностью солидарен с коллегой:

Привет, Паулу Соуза, помнишь наш разговор за кофе и свои прекрасные слова о единстве, чести и уважении? Получается, ты нет только лжец, но и трус. Без уважения.

Болельщики отпускают реплики и поострее, хотя руководству Польского футбольного союза и журналистам тоже достается. Все как у нас.

За три месяца до матча со сборной России сборная Польши остается без тренера

Думаю, нет никаких сомнений, что Соуза уйдет. С битьем посуды или без подпишут бумаги о разводе, ведь такого Паулу поляки больше не хотят видеть в своем доме. В Бразилии уже пишут о подписанном контракте с «Фламенго», а Польский футбольный союз в разгар праздников получает дикую головную боль, ведь теперь «Кадре» нужен тренер, на которого можно положиться.

Наверное, в такой ситуации могли пригласить и Черчесова, если бы Станислав Саламович за неделю до этого не согласился на работу в соседней Венгрии. Космический получился бы сюжет. Понятно, что на польские передряги смотрим с точки зрения предстоящего соперничества со сборной России, но в действительности экстренная смена тренера может пойти «Кадре» как на пользу, так и во вред. Занятная история под попкорн, но особо обольщаться из-за чужих проблем не стоит. Нам бы свои решить.