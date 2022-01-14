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Рангник хочет, чтобы ван де Бек остался в «Ман Юнайтед» до конца сезона

сегодня, 09:07

Будущее полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека по-прежнему является неопределенным, сообщает инсайдер Фабрицио Романо:

«Манчестер Юнайтед» еще не принял решения о его потенциальной аренде, игроку и агенту ни о чем не сообщали. Ральф Рангник все еще хочет, чтобы Донни остался до конца сезона.

На данный момент прямых контактов с дортмундской «Боруссией» нет.

Ранее сообщалось, что у ван де Бека есть 5 вариантов для перехода в январское трансферное окно.

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Все комментарии
2k479wd4fkry
2k479wd4fkry
сегодня в 13:34
Пусть остается до конца сезона.
faneng
faneng
сегодня в 10:47
Ван де Бек - типичный пример глупого и преждевременного ухода из родного клуба. В 2019 году парень хорошо играл в Аяксе, был на виду. Нет, поперся в МЮ. И что? Уже 3 года как сидит на скамейке.

А Рангику бы и правда самому до конца сезона продержаться. Странный тип. Якобы повлиял на Клоппа и Тухеля, хотя сам толком никогда никого не тренировал. Нет, ну тренировал, но так, урывками, перебежками.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:05
Самому Рангнику до конца сезона остаться бы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:11
Всё правильно,сезон надо бы доиграть!
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