Рангник хочет, чтобы ван де Бек остался в «Ман Юнайтед» до конца сезона

Будущее полузащитника «Манчестер Юнайтед» по-прежнему является неопределенным, сообщает инсайдер Фабрицио Романо:

«Манчестер Юнайтед» еще не принял решения о его потенциальной аренде, игроку и агенту ни о чем не сообщали. Ральф Рангник все еще хочет, чтобы Донни остался до конца сезона.

На данный момент прямых контактов с дортмундской «Боруссией» нет.