Рангник хочет, чтобы ван де Бек остался в «Ман Юнайтед» до конца сезона

Будущее полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека по-прежнему является неопределенным, сообщает инсайдер Фабрицио Романо:
«Манчестер Юнайтед» еще не принял решения о его потенциальной аренде, игроку и агенту ни о чем не сообщали. Ральф Рангник все еще хочет, чтобы Донни остался до конца сезона.
На данный момент прямых контактов с дортмундской «Боруссией» нет.
Ранее сообщалось, что у ван де Бека есть 5 вариантов для перехода в январское трансферное окно.
А Рангику бы и правда самому до конца сезона продержаться. Странный тип. Якобы повлиял на Клоппа и Тухеля, хотя сам толком никогда никого не тренировал. Нет, ну тренировал, но так, урывками, перебежками.
А Рангику бы и правда самому до конца сезона продержаться. Странный тип. Якобы повлиял на Клоппа и Тухеля, хотя сам толком никогда никого не тренировал. Нет, ну тренировал, но так, урывками, перебежками.