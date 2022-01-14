ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

«Фиорентина» просит у «Ньюкасла» 45 млн евро за Миленковича

сегодня, 00:08

Английский «Ньюкасл» хочет приобрести еще двух центральных защитников в команду этой зимой. В сферу интересов клуба вошел оборонец «Фиорентины» Никола Миленкович.

Клуб из Флоренции готов расстаться с 24-летним сербским футболистом, но только за 45 млн евро.

Миленкович стал игроком «Фиорентины» летом 2017 года, перейдя из «Партизана» за 5,1 млн евро. В текущем сезоне защитник в 17 матчах итальянской Серии А забил 1 гол. Также на его счету 1 гол в двух поединках Кубка Италии.

Контракт Миленковича действует до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 23 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны другого итальянского клуба.

Все новости
Холанд выбирает между «Реалом», «Барселоной» и «Ман Сити». Важнейшее решение в карьере суперфорварда
Вчера, 21:03Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
Слухи«Фиорентина» не получала предложений по трансферу Влаховича
Вчера, 20:47 Комментарии3
СлухиКучаев близок к переходу в «Рубин»
Вчера, 19:10 Комментарии11
Слухи«Ньюкасл» — ещё один претендент на подписание Головина
Вчера, 13:35 Комментарии7
СлухиУмтити хочет уйти из «Барселоны» в аренду
12 января Комментарии2
Слухи«Хетафе» хочет подписать Оскара
12 января Комментарии2
Сортировать
Все комментарии
youtomee
youtomee
сегодня в 03:01
А если Ньюкасл в комплекте заберет сами знаете кого, то можно сторговаться и на 30
Мишима
Мишима
сегодня в 00:30
Для Ньюкасла сущие копейки
протон
протон
сегодня в 00:20
И все подумали об известном всем футболисте)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:10
Так и недорого...
Cat01
Cat01
сегодня в 00:10
Слишком много
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100