«Фиорентина» просит у «Ньюкасла» 45 млн евро за Миленковича

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сегодня, 00:08

Английский «Ньюкасл» хочет приобрести еще двух центральных защитников в команду этой зимой. В сферу интересов клуба вошел оборонец «Фиорентины» .

Клуб из Флоренции готов расстаться с 24-летним сербским футболистом, но только за 45 млн евро.

Миленкович стал игроком «Фиорентины» летом 2017 года, перейдя из «Партизана» за 5,1 млн евро. В текущем сезоне защитник в 17 матчах итальянской Серии А забил 1 гол. Также на его счету 1 гол в двух поединках Кубка Италии.

Контракт Миленковича действует до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 23 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны другого итальянского клуба.