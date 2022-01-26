Воспитанник «Краснодара» Назаров перешёл в «Богемианс-1905»

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вчера, 13:09

Воспитанник «Краснодара», защитник перешел в чешский «Богемианс-1905».

24-летний Назаров перешел в клуб на правах свободного агента. Этот сезон защитник начинал в «Краснодаре-2». В прошлом сезоне выступал на правах аренды за « СКА -Хабаровск».

Ранее Назаров уже играл в Чехии в составе «Теплице».