Воспитанник «Краснодара» Назаров перешёл в «Богемианс-1905»

Воспитанник «Краснодара», защитник Евгений Назаров перешел в чешский «Богемианс-1905».
24-летний Назаров перешел в клуб на правах свободного агента. Этот сезон защитник начинал в «Краснодаре-2». В прошлом сезоне выступал на правах аренды за «СКА-Хабаровск».
Ранее Назаров уже играл в Чехии в составе «Теплице».
Команда-то эта на 12 месте (из 16), но Шапи вообще переходил в последнюю команду чемпионата, а сейчас дела налаживаются.
Команда-то эта на 12 месте (из 16), но Шапи вообще переходил в последнюю команду чемпионата, а сейчас дела налаживаются.