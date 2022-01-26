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Воспитанник «Краснодара» Назаров перешёл в «Богемианс-1905»

вчера, 13:09

Воспитанник «Краснодара», защитник Евгений Назаров перешел в чешский «Богемианс-1905».

24-летний Назаров перешел в клуб на правах свободного агента. Этот сезон защитник начинал в «Краснодаре-2». В прошлом сезоне выступал на правах аренды за «СКА-Хабаровск».

Ранее Назаров уже играл в Чехии в составе «Теплице».

Воспитанник «Краснодара» Назаров перешёл в «Богемианс-1905»

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:17
Ровесник Комличенко и Фомина, а до сих пор дальше ФНЛ не пробился. Ну что ж, удачи, может это новый вызов, который поможет.
Команда-то эта на 12 месте (из 16), но Шапи вообще переходил в последнюю команду чемпионата, а сейчас дела налаживаются.
kasyak7
kasyak7
вчера в 16:13
24 года,пора бы карьеру делать, раскрываться не маленький уже
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 14:03
Удачи в новом клубе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:32
Это он погорячился...
drug01
drug01
вчера в 13:21
Наши пошли это хорошо
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:15
Может хоть там раскроется.
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