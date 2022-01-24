«Барселона» заплатила 55 млн евро за Торреса, Коутиньо вернулся в АПЛ. Главные трансферы зимы в топ-чемпионатах

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вчера, 21:25

Окно переходов продолжает работу.

Зимнее трансферное окно в Европе приближается к дедлайну, который должен подарить еще несколько любопытных сделок, а пока оценим главных перебежчиков зимы к этому моменту. Интересная компания вырисовывается.

Ферран Торрес (Испания) — из «Манчестер Сити» в «Барселону» за 55 млн евро

- Самый дорогой зимний трансфер в мировом футболе на сегодняшний день: Гвардиола уступил молодого испанца Хави за 55 миллионов евро. Солидная сумма для «Барселоны» с учетом ее финансового состояния.

- Ферран Торрес мог оказаться в «Барселоне» еще полтора года назад, но тогда каталонцы проиграли сражение за талантливого испанца «Манчестер Сити».

- Торрес с ходу взялся оправдывать потраченные на него деньги, в трех матчах за «Барсу» Феррана уже два результативных действия: забитый мяч в ворота «Атлетика» в кубковом матче и ассист на победный гол Френки Де Йонга в матче Примеры с «Алавесом».

Филиппе Коутиньо (Бразилия) — из «Барселоны» в «Астон Виллу» на правах аренды

- Ферран Торрес на «Камп Ноу» заменил Филиппе Коутиньо, который на новом месте работы стартовал еще круче: сделал «гол+пас» за 22 минуты в матче против «Манчестер Юнайтед», помог «Астон Вилле» уйти от поражения.

- Коутиньо классно играл в АПЛ за «Ливерпуль», а на Туманный Альбион его вернул Стивен Джеррард: нынешний тренер «Астон Виллы» пересекался с бразильским «Волшебником» на «Энфилде».

- Филиппе Коутиньо — один из самых грандиозных трансферных провалов в истории «Барселоны» и футбола вообще. Три года назад каталонцы заплатили за него 135 миллионов евро, а сейчас Коу уходит в бесплатную аренду, после чего «Астон Вилла» сможет активировать опцию выкупа (по слухам, речь о 18 миллионах евро).

Люка Динь (Франция) — из «Эвертона» в «Астон Виллу» за 30 миллионов евро

- Стивен Джеррард собирает интересную команду в Бирмингеме: уже подписал Коутиньо и Диня, а летом собирается пригласить Луиса Суареса.

- Трансферу Диня в «Астон Виллу» поспособствовал бывший тренер Джеррарда в «Ливерпуле» — Рафа Бенитес. Диню пришлось покинуть «Эвертон» из-за конфликта с властным испанцем, который через неделю и сам был уволен.

- В каждом из двух предыдущих сезонов АПЛ Люка Динь отдавал по 7 результативных передач. Только два крайних защитника сделали в Премьер-Лиге больше ассистов за это время — Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон, оба из «Ливерпуля».

Крис Вуд (Новая Зеландия) — из «Бернли» в «Ньюкасл» за 30 миллионов евро

- Наравне с Ферраном Торресом и Люкой Динем переход Криса Вуда в «Ньюкасл» входит в тройку самых дорогих трансферов зимы: «сороки» заплатили за новозеландца 30 миллионов, хотя «Трансфермаркт» оценивает его в 6.

- Этим трансфером «Ньюкасл» убил двух зайцев: усилил линию атаки, о чем просил Эдди Хау, и ослабил своего прямого конкурента в борьбе за выживание. Крис Вуд забил за «Бернли» 49 голов в АПЛ , он является лучшим бомбардиром «кларетовым» в элитном дивизионе.

- Вуд пока не забил за «Ньюкасл», но «сороки» в двух матчах, которые Крис отыграл от звонка до звонка, набрали 4 очка: ничья с «Уотфордом» (1:1) и победа над «Лидсом» (1:0).

Киран Триппьер (Англия) — из «Атлетико» в «Ньюкасл» за 15 миллионов евро

- Первый трансфер «Ньюкасла» в новую эру, начавшуюся с приходом богатых владельцев из Саудовской Аравии, получился примечательным: подписали чемпиона Испании в составе «Атлетико» и вице-чемпиона Европы в составе сборной Англии.

- В финале Евро-2020 против итальянцев Киран сделал результативную передачу на Люка Шоу.

- Дебют Триппьера в футболке «Ньюкасла» получился незавидным: «сороки» на своем поле проиграли команде третьего дивизиона «Кэмбридж Юнайтед» и вылетели из Кубка Англии.

Сержиу Оливейра (Португалия) — из «Порту» в «Рому» на правах аренды

- Всего лишь 1 миллион евро заплатила «Рома» за аренду полузащитника сборной Португалии Сержиу Оливейру, которому Жозе Моуриньо сразу нашел место в стартовом составе «волков».

- И Оливейра без промедлений взялся оправдывать доверие соотечественника: с португальцем в составе «Рома» одержала три победы, а Сержиу отметился двумя голами и ассистом в Серии A.

- В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Оливейра забил за «Порту» 5 голов, в том числе отметился дублем в матче против «Ювентуса» в 1/8 финала. Голы Сержиу лишили «Старую Синьору» шансов на продолжение борьбы в главном турнире Старого Света.

Виталий Миколенко (Украина) — из «Динамо Киев» в «Эвертон» за 23.5 млн евро

- Только за трех украинских футболистов платили больше денег: по 25 миллионов евро за Дмитрия Чигринского («Барселона», 2009) и Андрея Ярмоленко («Боруссия Дортмунд», 2017), 44 миллиона евро за Андрея Шевченко («Челси», 2006).

- Виталий Миколенко — левый защитник, он призван заменить в «Эвертоне» ушедшего в «Астон Виллу» Люка Диня.

- Виталий сыграл против «Халл Сити» в Кубке Англии и «Норвича» в Премьер-Лиге, но после увольнения Рафаэля Бенитеса, который хвалил его после дебюта, не попал в заявку на игру с «Астон Виллой» по решению Данкана Фергюсона.