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«Аталанта» объявила о подписании Бога из «Сассуоло»

вчера, 20:39

«Аталанта» объявила о подписании полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога.

Подробности сделки не сообщаются. По информации СМИ, контракт между сторонами рассчитан пять лет, а сумма трансфера составила 22 млн евро.

В текущем сезоне 25-летний футболист сыграл в 12 матчах Серии А, в которых отдал две голевые передачи.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:26
Хорошо, Челси тоже получит небольшую долю за воспитанника от перепродажи его в Аталанту (на недельную ЗП Лукаку хватит)
shlifen
shlifen ответ Penokkio (раскрыть)
вчера в 22:23
Возможно вы правы, всё таки не слежу внимательно за Сассуоло. Глянул статистику - 2 голевых за полсезона в этом году, и 4+2 за прошлый сезон - ну точно не топ-игрок. Хотя, опять же, вам и Гасперини виднее.
Но переплатили всё равно знатно - заплатили за пол-года контракта больше текущей трансферной цены игрока...
протон
протон
вчера в 21:01
Осталось подписать Сатану для комплекта
Penokkio
Penokkio ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 21:01
Объясню. Это не средний игрок, а один из лидеров симпатичного Сассуоло, за которым уже несколько сезонов клубы высказывают явный интерес. К Аталанте и стилю Гасперини он подойдёт идеально. Другими словами, переплатили, чтобы другие конкуренты не перехватили, польстившись на подписать бесплатно
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 20:56
И так бывает.
shlifen
shlifen
вчера в 20:50
Кто-нибудь может объяснить, в чём логика подписывать среднего игрока за полгода (!!!) до конца контракта за 22(!!!) лимона??? Аталанта клуб не богатый , чтобы так тратиться... Или очередные хитрые махинации в Италии, которые мне не понять??
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:45
Лехе надо сваливать
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