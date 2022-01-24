«Аталанта» объявила о подписании Бога из «Сассуоло»

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вчера, 20:39

«Аталанта» объявила о подписании полузащитника «Сассуоло» .

Подробности сделки не сообщаются. По информации СМИ , контракт между сторонами рассчитан пять лет, а сумма трансфера составила 22 млн евро.

В текущем сезоне 25-летний футболист сыграл в 12 матчах Серии А, в которых отдал две голевые передачи.