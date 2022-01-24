«Аталанта» объявила о подписании Бога из «Сассуоло»

«Аталанта» объявила о подписании полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога.
Подробности сделки не сообщаются. По информации СМИ, контракт между сторонами рассчитан пять лет, а сумма трансфера составила 22 млн евро.
В текущем сезоне 25-летний футболист сыграл в 12 матчах Серии А, в которых отдал две голевые передачи.
Но переплатили всё равно знатно - заплатили за пол-года контракта больше текущей трансферной цены игрока...
Но переплатили всё равно знатно - заплатили за пол-года контракта больше текущей трансферной цены игрока...