Игрок МЮ Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и нанесении побоев

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд был арестован британской полицией по подозрению в изнасиловании и нанесении побоев, сообщает Daily Mail.
Девушка футболиста Харриет Робсон обвинила его в насилии, опубликовав в инстаграме сторис с фото побоев. Робсон также выложила аудио, где ее принуждают к сексу.
Ранее «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от тренировок и игр.
такие же импотенты в постеле , как и на поле???!!! Что то у нас недоброе в Клубе
происходит!
такие же импотенты в постеле , как и на поле???!!! Что то у нас недоброе в Клубе
происходит!
А если бы у нас это было сказали бы нормальный мужик трдиционные ценности духовные скрепы
А если бы у нас это было сказали бы нормальный мужик трдиционные ценности духовные скрепы
Ее сразу же надо было на медосвидетельствование вести...
Ее сразу же надо было на медосвидетельствование вести...
https://youtu.be/iKcIzkWkeN8
Давно колени гнули?))
Давно колени гнули?))
И аудио запись совершенно случайно образовалась...
И аудио запись совершенно случайно образовалась...