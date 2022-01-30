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Игрок МЮ Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и нанесении побоев

вчера, 20:55

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд был арестован британской полицией по подозрению в изнасиловании и нанесении побоев, сообщает Daily Mail.

Девушка футболиста Харриет Робсон обвинила его в насилии, опубликовав в инстаграме сторис с фото побоев. Робсон также выложила аудио, где ее принуждают к сексу.

Ранее «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от тренировок и игр.

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Все комментарии
6mz8ysxjtx9a
6mz8ysxjtx9a
сегодня в 00:37
Хорошо, что бабла уже заработал, играть он больше не будет.
shur
shur
сегодня в 00:03
...вот если б они играли так же как насиловали, я б им всё простил! А может они
такие же импотенты в постеле , как и на поле???!!! Что то у нас недоброе в Клубе
происходит!
R.Carlos.
R.Carlos. ответ minai (раскрыть)
вчера в 23:59
Да ?
А если бы у нас это было сказали бы нормальный мужик трдиционные ценности духовные скрепы
suiw
suiw
вчера в 23:50
И зачем ему баба ? - удивился Дзюба
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:02
Что творится в АПЛ
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:01
Чё нормально не живётся,всё жэ есть!?
minai
minai
вчера в 23:00
Ну и гопота проживает в этом Манчестере, да и по всей Англии.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:58
Не повезло англосаксу.
ABir
ABir
вчера в 22:53
Не что человеческое им не чуждо
GrimlocK
GrimlocK
вчера в 22:27, ред.
щас даже переводные временные тату под синяки есть) + грамотный макияж от подруги и все - можно фоткаться...
Ее сразу же надо было на медосвидетельствование вести...
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:08
Не зная всех подробностей, глумиться, тем более, безнаказанно над чужой бедой - не велика доблесть! Ведь есть такая библейская заповедь: кто без греха - бросьте в меня камень! Теперь такие девушки пошли, что с ними надо ухо востро держать, доверия нет: чуть что не так, сразу себе морду сами расцарапают, на видео, в полицию и далее по списку. А она ему ведь была подруга! И какое здесь может быть "изнасилование"?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:59
Ему не футболом надо заниматься
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:40
Оранжевый - хит сезона в Манчестере!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:38
Теперь не 7 номер в МЮ проклят, а 11
Jon718875
Jon718875
вчера в 21:37
Если бы я играл в МЮ, перетрахал бы пол мира, а остальные бы в очереди стояли за бесплатно
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:36
Сами виноваты эти игроки,связываются с конченными 71ами-лицемерками,потом они их шантажируют обретая популярность и деньги с "насильника".
Брулин
Брулин
вчера в 21:34
Привет, Менди. Тут такое дело..
Futurista
Futurista ответ Roman73 (раскрыть)
вчера в 21:32
В Самаре тоже есть Манчестер?)...
Roman73
Roman73
вчера в 21:29
Да играй я в Манчестере, я б perejob пол-Самары, причём очень добровольно !
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:29
протон
протон ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:28, ред.
доказать нужно еще. Может сама себя так изуродовала , ради миллиона долларов. Биоптат клеток тела под микроскоп и анализ ДНК. коротко и ясно. Мы просто не знаем на что женщины способны ради удовольствий. У меня брат что бы на работу не пойти взял арматуру и руку задолбал. было дело.
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:25, ред.


протон
протон
вчера в 21:23
А может девушка дала заяву ложную, подзаработать хотела. пусть выяснит судмед экспертиза.
Martini-1987
Martini-1987
вчера в 21:22
Вслед за Адамом Джонсоном и Менди на кичу поедет, там в Манчестере мёдом помазано что-ли, не пойму...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:20
Зачем трогаете тёмнокожего?)

Давно колени гнули?))
sash71
sash71
вчера в 21:17
Гринвуду будет не сладко теперь. Предстоит долгий процесс себяотбеливания перед жестким Британским законодательством. По законам Англии статья тянет от 8 лет и выше.
particular
particular ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:16, ред.
Возможно, это попытка очернить светлый образ... тьфу... осветлить ч@рный образ :)) тьфу... пианино...
И аудио запись совершенно случайно образовалась...
lotsman
lotsman
вчера в 21:15
Ну очень футбольная тема.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:11
Опять Криска мальчиков сооблазняет ?
Futurista
Futurista ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 21:06, ред.
Девочка в этот раз не захотела...негритос завелся...на колени его...в смысле линчевать по британским законам...
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