Игрок МЮ Гринвуд арестован по подозрению в изнасиловании и нанесении побоев

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вчера, 20:55

Форвард «Манчестер Юнайтед» был арестован британской полицией по подозрению в изнасиловании и нанесении побоев, сообщает Daily Mail.

Девушка футболиста Харриет Робсон обвинила его в насилии, опубликовав в инстаграме сторис с фото побоев. Робсон также выложила аудио, где ее принуждают к сексу.

Ранее «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от тренировок и игр.