«Манчестер Юнайтед» может перехватить Дембеле у ПСЖ

1643613984

сегодня, 10:26

Нападающий «Барселоны» может перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» хотят перехватить француза у ПСЖ в последний день трансферного окна. Манчестерский клуб достиг устной договорённости о трансфере игрока с «Барселоной». Теперь «Манчестер Юнайтед» обратился к агенту Дембеле.