«Манчестер Юнайтед» может перехватить Дембеле у ПСЖ

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в «Манчестер Юнайтед».
«Красные дьяволы» хотят перехватить француза у ПСЖ в последний день трансферного окна. Манчестерский клуб достиг устной договорённости о трансфере игрока с «Барселоной». Теперь «Манчестер Юнайтед» обратился к агенту Дембеле.
Ранее стало известно, какое предложение по переходу Дембеле сделал ПСЖ.
Очень прошу!!
Очень прошу!!
Год или два года назад не помню точно, но дело было весной, в последний день вообще ставок не было и финальные места определялись согласно правилам.
5) В случае равного количества очков в финальных группах, победитель определяется по наибольшему количеству очков за весь месяц, а если и их одинаково, то по количеству очков в fantasy за тот же месяц.
Странно вы столько играете и постоянно предлагали предложения по конкурсу, но до сих пор не знаете правил?!
Почитайте там всё прописано!
Год или два года назад не помню точно, но дело было весной, в последний день вообще ставок не было и финальные места определялись согласно правилам.
5) В случае равного количества очков в финальных группах, победитель определяется по наибольшему количеству очков за весь месяц, а если и их одинаково, то по количеству очков в fantasy за тот же месяц.
Странно вы столько играете и постоянно предлагали предложения по конкурсу, но до сих пор не знаете правил?!
Почитайте там всё прописано!
Попытаются еще раз в ближайшие часы, но сделка с Дембеле в день крайнего срока кажется все еще сложной. МЮ даже не интересует.
Попытаются еще раз в ближайшие часы, но сделка с Дембеле в день крайнего срока кажется все еще сложной. МЮ даже не интересует.