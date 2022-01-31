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«Манчестер Юнайтед» может перехватить Дембеле у ПСЖ

сегодня, 10:26

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» хотят перехватить француза у ПСЖ в последний день трансферного окна. Манчестерский клуб достиг устной договорённости о трансфере игрока с «Барселоной». Теперь «Манчестер Юнайтед» обратился к агенту Дембеле.

Ранее стало известно, какое предложение по переходу Дембеле сделал ПСЖ.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:42
Хоть куда лишь бы скорее избавить Барсу от этого персонажа.
marut
marut
сегодня в 11:33
Посмотрим случится ли перехват или нет
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 11:28
Еще этой проблемы не хватало МЮ. Там есть еще Погба)), с ним "споются". Нужно еще МЮ Балотелли купить, ведь он сейчас в сборную привлекается.))) И будет расп..яйское трио.)))
Nazi
Nazi
сегодня в 11:16
Пожалуйста МЮ перехвати этого тупоголового футболиста у Парижа..

Очень прошу!!
112910415
112910415
сегодня в 11:07
и этим хочется беспокойной жизни ...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 10:59
При розыгрыше по одному матчу есть своя изюминка. Вот только линия матча для этого должна быть полной со всеми счетами, тоталами и прочим. А если так как сейчас - то завтра мы увидим несколько человек набравших равное количество очков и делёж мест по доп. показателям. Если роспись матча будет полная - это ещё может быть интересно.
1 984
1 984
сегодня в 10:52
Надо договариваться.
Байкал-38
Байкал-38 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 10:52
Ничего страшного!
Год или два года назад не помню точно, но дело было весной, в последний день вообще ставок не было и финальные места определялись согласно правилам.
5) В случае равного количества очков в финальных группах, победитель определяется по наибольшему количеству очков за весь месяц, а если и их одинаково, то по количеству очков в fantasy за тот же месяц.

Странно вы столько играете и постоянно предлагали предложения по конкурсу, но до сих пор не знаете правил?!
Почитайте там всё прописано!
shlomo
shlomo ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 10:43, ред.
Добра Вам!...кипишь будет когда 30 игроков наберут одинаковое количество очков... :)))....а вот 8 часов отслеживать появятся матчи или нет думаю не у каждого будет такая возможность...так что мы на гране "международного шухера"...:))))
9hj9qde57kj7
9hj9qde57kj7
сегодня в 10:40
Лучше этого не делать
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 10:36
Сделка с Усманом Дембеле. Сегодня «Барселона» и «Пари Сен-Жермен» обсуждали потенциальную сделку по обмену, но решение так и не было найдено. Клубы
Попытаются еще раз в ближайшие часы, но сделка с Дембеле в день крайнего срока кажется все еще сложной. МЮ даже не интересует.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:36
Когда же уже будет конкретика с ним
4RT
4RT
сегодня в 10:30
Поменяются на Роналду
beefs
beefs
сегодня в 10:30
ажиотаж вокруг Дембеле продолжается...
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