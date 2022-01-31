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«Зенит» назвал соперников на сборах в Португалии

сегодня, 16:17

Пресс-служба «Зенита» объявила соперников на сборах в Португалии.

Петербуржцы сыграют три матча в Atlantic Cup и проведут одну товарищескую встречу. Расписание матчей «сине-бело-голубых» в Atlantic Cup: 3 февраля, 18:00 (здесь и далее — петербургское время) — «Зенит» — «Мидтьюлланд». 10 февраля, 18:00 — «Зенит» — «Копенгаген». 11 февраля, 16:00 — «Зенит» — «Брондбю».

Также в рамках подготовки к сезону 7 февраля «сине-бело-голубые» проведут одну товарищескую встречу, подробная информация о матче будет опубликована дополнительно.

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Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 18:04
Одни пингвины в Португалии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:15
Датчане нормальные соперники для товарняков.
протон
протон
сегодня в 17:04
Азмун забивал много - это так.
Но сколько при этом 100 процентных моментов загубил.
Посмотрим как будет теперь.
Если Сергееву или Юрию организуют столько же моментов, то....
Одно у Сердара прельщало точно - он всегда бился и не жалел себя (правда и соперника тоже).
Вратарь нужен, на Кержакове далеко не уедут, Одоевский "зелёный" , ему бы в НН на обкатку, нападающий нужен, ну Алип то зачем, не уровень он , ломовой слон с низким игровым интеллектом, по сравнению с маэстро Ракицким, очень бледно выглядит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:38
Датчане не подарок, главное, без травм и наиграть состав...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:19
Соперники топовые по нашим меркам!
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