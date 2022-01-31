«Зенит» назвал соперников на сборах в Португалии

Пресс-служба «Зенита» объявила соперников на сборах в Португалии.

Петербуржцы сыграют три матча в Atlantic Cup и проведут одну товарищескую встречу. Расписание матчей «сине-бело-голубых» в Atlantic Cup: 3 февраля, 18:00 (здесь и далее — петербургское время) — «Зенит» — «Мидтьюлланд». 10 февраля, 18:00 — «Зенит» — «Копенгаген». 11 февраля, 16:00 — «Зенит» — «Брондбю».

Также в рамках подготовки к сезону 7 февраля «сине-бело-голубые» проведут одну товарищескую встречу, подробная информация о матче будет опубликована дополнительно.