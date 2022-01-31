«Зенит» назвал соперников на сборах в Португалии

Пресс-служба «Зенита» объявила соперников на сборах в Португалии.
Петербуржцы сыграют три матча в Atlantic Cup и проведут одну товарищескую встречу. Расписание матчей «сине-бело-голубых» в Atlantic Cup: 3 февраля, 18:00 (здесь и далее — петербургское время) — «Зенит» — «Мидтьюлланд». 10 февраля, 18:00 — «Зенит» — «Копенгаген». 11 февраля, 16:00 — «Зенит» — «Брондбю».
Также в рамках подготовки к сезону 7 февраля «сине-бело-голубые» проведут одну товарищескую встречу, подробная информация о матче будет опубликована дополнительно.
Но сколько при этом 100 процентных моментов загубил.
Посмотрим как будет теперь.
Если Сергееву или Юрию организуют столько же моментов, то....
Одно у Сердара прельщало точно - он всегда бился и не жалел себя (правда и соперника тоже).
Вратарь нужен, на Кержакове далеко не уедут, Одоевский "зелёный" , ему бы в НН на обкатку, нападающий нужен, ну Алип то зачем, не уровень он , ломовой слон с низким игровым интеллектом, по сравнению с маэстро Ракицким, очень бледно выглядит
Но сколько при этом 100 процентных моментов загубил.
Посмотрим как будет теперь.
Если Сергееву или Юрию организуют столько же моментов, то....
Одно у Сердара прельщало точно - он всегда бился и не жалел себя (правда и соперника тоже).
Вратарь нужен, на Кержакове далеко не уедут, Одоевский "зелёный" , ему бы в НН на обкатку, нападающий нужен, ну Алип то зачем, не уровень он , ломовой слон с низким игровым интеллектом, по сравнению с маэстро Ракицким, очень бледно выглядит