Кимпембе: «В ПСЖ мы учимся ежедневно, особенно у таких игроков, как Месси»

Защитник «Пари Сен-Жермен» поделился мыслями о звёздном составе парижского клуба:

У нас собраны футболисты мирового уровня. У меня была возможность тренироваться с Дэвидом Бекхэмом, играть со Златаном Ибрагимовичем, Максвеллом, Тьяго Моттой. А сейчас выпала честь поработать с Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе. Так что это всегда приятно.