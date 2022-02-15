ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Кимпембе: «В ПСЖ мы учимся ежедневно, особенно у таких игроков, как Месси»

сегодня, 12:13
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал23:00 Не начался

Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснель Кимпембе поделился мыслями о звёздном составе парижского клуба:

У нас собраны футболисты мирового уровня. У меня была возможность тренироваться с Дэвидом Бекхэмом, играть со Златаном Ибрагимовичем, Максвеллом, Тьяго Моттой. А сейчас выпала честь поработать с Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе. Так что это всегда приятно.

В ПСЖ мы учимся ежедневно, особенно у таких игроков, как Месси. Это и футбольные советы: выбор позиции, правильная реакция, действия в защите. И повседневные какие-то советы. Это люди, которые никогда не опоздают, отнесутся к делу серьёзно и профессионально.

Все новости
Крауч: «„Ливерпуль“ и „Манчестер Сити“ — мои фавориты в ЛЧ»
Сегодня, 11:48
Левандовски: «Мбаппе и Холанд — наследники Месси и Роналду? Не представляю»
Сегодня, 11:36
Бензема: «Сыграть против Мбаппе будет очень увлекательно»
Сегодня, 10:57
«Наши стили очень похожи». Анчелотти – о игре ПСЖ — «Реал»
Сегодня, 10:40
Гвардиола – о матче со «Спортингом»: «Впечатлён сплочённостью португальцев»
Сегодня, 09:40
Бекхэм поделился ожиданиями от поединка ПСЖ – «Реал»
Сегодня, 08:53
Сортировать
Все комментарии
Борислaв
Борислaв
сегодня в 13:40
Посмотрим чему научитесь
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Nikohcw2311 (раскрыть)
сегодня в 13:13
По сути что-то будет?
Nikohcw2311
Nikohcw2311 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:13
А ты оправдываешь свой никнейм)
МAGNUM
МAGNUM
сегодня в 13:03
Как забивать раз в полгода)))))))))))))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:46
Здорово насмешил этот негр.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:40
Хорошо, что есть у кого учится
stromshik
stromshik ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:33
Выбивать выгодные контракты
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:30
Учиться никогда не поздно
Cat01
Cat01
сегодня в 12:21
Хороший пример
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:21
Чему можно научиться у игрока, который два гола за сезон забил в Лиге 1 и один с игры в ЛЧ?))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100