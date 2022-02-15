Кимпембе: «В ПСЖ мы учимся ежедневно, особенно у таких игроков, как Месси»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснель Кимпембе поделился мыслями о звёздном составе парижского клуба:
У нас собраны футболисты мирового уровня. У меня была возможность тренироваться с Дэвидом Бекхэмом, играть со Златаном Ибрагимовичем, Максвеллом, Тьяго Моттой. А сейчас выпала честь поработать с Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе. Так что это всегда приятно.
В ПСЖ мы учимся ежедневно, особенно у таких игроков, как Месси. Это и футбольные советы: выбор позиции, правильная реакция, действия в защите. И повседневные какие-то советы. Это люди, которые никогда не опоздают, отнесутся к делу серьёзно и профессионально.