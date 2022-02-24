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Пиоли обозначил цель «Милана» на сезон

вчера, 20:56
МиланЛоготип футбольный клуб Милан-:-Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезе20:45 Не начался

Наставник «Милана» Стефано Пиоли рассказал о главной цели своего клуба на сезон:

Мы чувствуем себя хорошо. Мы допустили несколько ошибок в последнем матче, и завтра нам нужна победа. Нам нужно сосредоточиться на себе, мы были слишком зациклены на сопернике в игре с «Салернитаной», нам необходимо придерживаться плана игры, я ожидаю увидеть улучшение. Мы не можем думать о результатах других клубов. Мы должны сосредоточиться только на себе.

Наша цель — набрать больше очков, чем в минувшем сезоне. Если мы выиграем титул, мы добьемся чего-то исключительного. Мы создали сплоченную команду, теперь мы должны сделать нашу базу лучше, добавив некоторые детали и делая все возможное до конца.

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23 февраля
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Все комментарии
1 984
1 984
сегодня в 03:56
Ну и хорошо.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:41
Все бы ставили такие цели.
Cat01
Cat01
вчера в 22:35
Только вперёд!!!
drug01
drug01
вчера в 22:34
Очень хорошо
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:03
В этом сезоне у Милана есть реальный шанс выиграть Скудетто. Его оппонент Интер что-то часто буксует.
протон
протон
вчера в 21:56
В этом сезоне чемпионство можно взять только если его Интер сам его проиграет
lotsman
lotsman
вчера в 21:55
Надо ставить самые высокие цели и стремиться к ним.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:54
Пора побороться за чемпионство
drug01
drug01
вчера в 21:33
Желаем удачи
Cat01
Cat01
вчера в 21:32
Задача поставлена
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:27
Цель должна быть одна - скудетто!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:12
Удачи Милану!
beefs
beefs
вчера в 21:07
слишком рано расслабились...
Mekail
Mekail
вчера в 21:05
Удачи в их исполнении..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:04
Лишь бы выполнили...
Мaлик
Мaлик
вчера в 21:00
Посмотрим на сколько вы выполните план действия
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 20:59
Он знает лучше.
Loko57
Loko57
вчера в 20:59
Шансы Милана сильно возросли после "финтов" Интера.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:58
Цель хорошая.... нужно ее достигать
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