Пиоли обозначил цель «Милана» на сезон

Наставник «Милана» рассказал о главной цели своего клуба на сезон:

Мы чувствуем себя хорошо. Мы допустили несколько ошибок в последнем матче, и завтра нам нужна победа. Нам нужно сосредоточиться на себе, мы были слишком зациклены на сопернике в игре с «Салернитаной», нам необходимо придерживаться плана игры, я ожидаю увидеть улучшение. Мы не можем думать о результатах других клубов. Мы должны сосредоточиться только на себе.

Наша цель — набрать больше очков, чем в минувшем сезоне. Если мы выиграем титул, мы добьемся чего-то исключительного. Мы создали сплоченную команду, теперь мы должны сделать нашу базу лучше, добавив некоторые детали и делая все возможное до конца.