«Испытываю печаль, когда вижу Месси на поле». Лео в ПСЖ перестал быть футболистом, которым восхищаются

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сегодня, 19:44

Делимся мнениями.

Футбольные эксперты, журналисты и футболисты

Эммануэль Пети, бывший футболист «Арсенала и чемпион мира в составе сборной Франции:

Я испытываю искреннюю печаль, когда наблюдаю за Месси в футболке „Пари Сен-Жермен“. Мы все хотим, чтобы он преуспел, взял нас за руку и рассказал историю, как он делал это в „Барселоне“. Я не хочу сравнивать Месси и Мбаппе. Но в последние несколько месяцев мы стали свидетелями смерти одного короля и становления другого. Сегодня это только тень того Месси, которого мы знали по игре за „Барселону“.

Тьерри Анри, экс-форвард „Арсенала“ и „Барселоны“, чемпион мира в составе сборной Франции:

Месси слишком мало времени проводит с мячом. Пока ПСЖ — это команда Мбаппе. Он чаще получает мяч, отдать пас стараются ему. В какой-то момент должен появиться только один лидер. В ПСЖ слишком много звёздных игроков.

Златан Ибрагимович, форвард „Милана“ и бывший футболист ПСЖ :

Это хороший вызов для Месси. Он попробует что-то новое после долгого периода в „Барселоне“. ПСЖ — амбициозный клуб, который хочет побеждать и растет. Является ли сегодняшний ПСЖ лучшей командой, чем та, что была в мою эпоху? Нет, мы были командой. Сейчас это уже не команда.

Джибриль Сиссе, экс-форвард „Ливерпуля“ и сборной Франции:

Я могу показаться сумасшедшим, но я думаю, что Бен Арфа ничем не хуже Месси. Я видел, как он играет. Я повторю это ещё раз, Атем в своей лучшей форме — это Месси.

Рафаэль ван дер Варт, бывший футболист „Аякса“, „Реала“, „Тоттенхэма“ и сборной Нидерландов:

Месси? Его игра огорчает меня. Это вопрос силы воли. Либо ты хочешь играть, либо нет. Месси очень востребован на поле, если он не забивает или не ассистирует, значит, что он сыграл очень плохой матч. Неймар и Мбаппе выглядят лучше, чем Месси. Когда вы видите, например, Криштиану Роналду, я понимаю, что это два совершенно разных типа игроков. Роналду борется и хочет вывести команду на новый уровень. Месси время от времени просто ходит по полю. Тогда у меня появляются мысли, не стыдно ли ему? Такая ситуация началась ещё при Рональде Кумане в „Барселоне“. На самом деле это был отказ работать со стороны Месси. Это неправильно для такого игрока, как Лео.

Сеск Фабрегас, полузащитник „Монако“ и бывший партнер Месси по „Барселоне“:

Месси определенно критикуют больше, чем он заслуживает. Я читал мнения людей, которые критиковали его за матч с „Реалом“. Да, он не был главной звездой на поле, но провёл хорошую игру. Он вывел Мбаппе один на один с голкипером в первом тайме таким пасом, на который не был способен ни один другой футболист на поле. Также он отдавал потенциально голевую передачу на Неймара. Да, он не реализовал пенальти. но судить его за нереализованный одиннадцатиметровый – это просто смешно. Футбол этим не ограничивается. К тому же Куртуа – фантастический вратарь со множеством достоинств.

Le Parisien, французское издание:

Месси увядает. Он опускает голову всё ниже и ниже, он ходит пешком по полю и больше не влияет на ход матчей.

Андрей Аршавин, экс-футболист „Зенита“, „Арсенала“ и сборной России:

Пока эффект Месси не работает. Непонятно, как его будут встраивать в игру ПСЖ . Почеттино, помимо хорошего игрока, получил проблему. Они всегда играли по схеме 4-3-3 с яркими игроками в атаке, где только, может быть, Ди Мария, помогал в обороне. А сейчас прибавился Месси. В „Барселоне“ последние годы он играл вторым нападающим ближе к центру. Сейчас ему в парижском клубе нужно по большому счету играть на краю, но тогда Неймар, Месси и Мбаппе практически не обороняются. Очень сложно будет. Месси сейчас чужеродный элемент? На мой взгляд, да. У Месси очень много мяч по времени, а ПСЖ по стилю был направлен на мощь, быстроту. Месси же любит повозиться с мячом. Считаю, что пока у тренера больше сложностей, чем он прямо счастлив, что есть Месси. Но что-то надо делать, ты же не будешь его держать на скамейке запасных. Он должен найти свое место, подстроиться.

Николя Анелька, бывший футболист „Реала“, „Челси“ и сборной Франции:

Месси всю карьеру провел в „Барселоне“, для него непросто адаптироваться в другом клубе, потому что там всё новое. Не думаю, что он хотел уйти из „Барселоны“, он вынужден был уйти, и это нелегко для него.

Карлес Решак, бывший тренер „Барселоны“:

ПСЖ — это команда, состоящая из наёмников, эффектных игроков, каждый из которых играет сам за себя. В „Барселоне“ играли на Месси. Теперь он страдает в ПСЖ . Да, в этом клубе есть множество именитых игроков, но они не показывают красивый или зрелищный футбол. Они побеждают, потому что в одном матче себя проявляет Неймар, в другом — Месси или Мбаппе. Они забивают решающие голы, но у ПСЖ нет командной игры. И это проблема для Лео. Нельзя найти феномен мирового уровня, подобный ему. „Барселона“ и Месси отлично сочетались друг с другом, с ПСЖ у него нет контакта.

Луис Суарес, форвард „Атлетико“ и друг и партнер Месси по „Барселоне“:

Мы говорим каждый день, но всегда стараемся обходиться без разговоров об ожиданиях, ведь мы футболисты и знаем, как поступать в такие моменты. Мы говорим об играх, о семьях. Месси сказал мне, что очень страдает, играя при таком холоде и под снегом. К тому, что там холодно, нужно привыкнуть. Это точно.

Тьерри Анри, экс-форвард „Арсенала“ и „Барселоны“, чемпион мира в составе сборной Франции:

Месси слишком мало времени проводит с мячом. Пока ПСЖ — это команда Мбаппе. Он чаще получает мяч, отдать пас стараются ему. В какой-то момент должен появиться только один лидер. В ПСЖ слишком много звёздных игроков.

Карим Бензема, нападающий „Реала“ и сборной Франции:

Нельзя критиковать такого игрока, как Месси. Тот, кто это делает, ничего не понимает в футболе.

Жером Ротен, бывший полузащитник ПСЖ :

Приглашение Месси — это ошибка ПСЖ . Конечно, с точки зрения имиджа приобретение Месси — это замечательно, потому что он привлёк к клубу внимание. Но люди приходят посмотреть, как играет Месси. Стоит признать, что в спортивном плане он ничего не даёт „Парижу“. У него есть технические ошибки, он теряет мячи, не забил пенальти, пусть это может случиться с каждым. Проблема прежде всего в его поведении. Смотришь на него, и кажется, будто он недоволен. Когда он исполняет стандарты, то ведёт себя странно.

Серхио Агуэро, экс-форвард „Атлетико“, „Ман Сити“, „Барселоны“ и сборной Аргентины:

Французские журналы и газеты „убили“ Месси, они кучка придурков. У меня было запланировано интервью с французским изданием, но после критики в адрес Лео я отменил интервью.

Виктор Ганчаренко, бывший тренер ЦСКА и „Краснодара“: