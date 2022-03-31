«РБ Лейпциг» постарается продлить контракт с Нкунку

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31 марта 2022, 18:30

«РБ Лейпциг» намерен начать переговоры о продлении контракта с , сообщает Goal со ссылкой на ESPN.

Текущее соглашение 24-летнего хавбека рассчитано до лета 2024 года, слухи связывали его с летним трансфером, но немецкий клуб надеется, что им удастся убедить его остаться.

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Пари Сен-Жермен», «Реал», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Бавария» претендуют на трансфер Нкунку, который будет продан только в том случае, если «Лейпцигу» заплатят 75 миллионов евро и больше.