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«РБ Лейпциг» постарается продлить контракт с Нкунку

31 марта 2022, 18:30

«РБ Лейпциг» намерен начать переговоры о продлении контракта с Кристофером Нкунку, сообщает Goal со ссылкой на ESPN.

Текущее соглашение 24-летнего хавбека рассчитано до лета 2024 года, слухи связывали его с летним трансфером, но немецкий клуб надеется, что им удастся убедить его остаться.

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Пари Сен-Жермен», «Реал», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Бавария» претендуют на трансфер Нкунку, который будет продан только в том случае, если «Лейпцигу» заплатят 75 миллионов евро и больше.

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lotsman
lotsman
31 марта 2022 в 18:47
Надо его хорошо заинтересовать, чтобы не ушёл к другим.
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