«РБ Лейпциг» постарается продлить контракт с Нкунку

«РБ Лейпциг» намерен начать переговоры о продлении контракта с Кристофером Нкунку, сообщает Goal со ссылкой на ESPN.
Текущее соглашение 24-летнего хавбека рассчитано до лета 2024 года, слухи связывали его с летним трансфером, но немецкий клуб надеется, что им удастся убедить его остаться.
«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Пари Сен-Жермен», «Реал», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Бавария» претендуют на трансфер Нкунку, который будет продан только в том случае, если «Лейпцигу» заплатят 75 миллионов евро и больше.