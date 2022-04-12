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Мостовой — о Карпине: «Не вижу, чтобы „Ростов“ в чём-то прибавил»

12 апреля 2022, 17:35

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возвращении Валерия Карпина в «Ростов».

Карпин вернулся в ту, команду, где уже работал. В принципе, я к этому решению отношусь с иронией, обычно совмещение должностей в сборной и клубе ни к чему хорошему не приводило.

На данный момент я не вижу, чтобы «Ростов» в чем-то прибавил. Команда как была на десятом месте, так и осталась.

Также недавно жена Карпина выразила опасение, что «Ростов» вылетит из РПЛ.

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Все комментарии
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ Игорь Волков (раскрыть)
13 апреля в 08:11
Согласен с Вами полностью. После завершения карьеры профессионального футболиста Мостовой ничем, кроме ЗАВИСТИ и ЖЕЛЧИ, не отметился.
В связи с назначением помощниками Карпина в сборной РФ Онопко и Писарева Мостовой сказал следущее:
"Еще я не понимаю наличие Писарева в штабе. Если Онопко – еще понятно, он друг, плюс был в штабе в ЦСКА, то здесь…

– Согласились бы вы, если бы позвали?

– Смотря как бы позвали, – сказал Мостовой.

Мостовой о Карпине в сборной: «От безысходности назначили. Совмещение – глупость, в небольших странах мало футбольных людей, но у нас – другое дело»
zooveterinar
zooveterinar
12 апреля в 21:45
В фнл надеюся уже не вылетят!!! Что касается прогресса, то Ростов в этом сезоне долго болтался в низах,сейчас ситуация сменилася.
Байкал-38
Байкал-38
12 апреля в 21:10
Что то Сашка заговорился в последнее время.
протон
протон
12 апреля в 20:30
Мостовой в своем репертуаре. Ну покажи сам что нибудь с условной Балтикой или Шинником.
Не переваривает он Валеру люто.
Что же между ними произошло все таки?
makkie
makkie ответ LOpp (раскрыть)
12 апреля в 20:14
Ага, с конца ))

Мостовой - тот еще диванный тренер, всем всем советы раздаёт и всех критикует. Помню, как он Тедеско прикладывал. А тот сейчас с Лейпцигом на медали замахнулся, приняв команду на 11 месте. Топ!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 апреля в 19:11
Эксперт определил "неприбавку" по таблице....))
Capral
Capral
12 апреля в 18:48
    Capral
    Capral
    12 апреля в 18:47, ред.
    Мостовой неправ. Ростов, да, прибавил, и серьёзно!!! Появился настрой, присутствует организация игры, виден определенный рисунок!!! Изменения видны, это точно. На долго ли, хватит ростовчан, покажет время....
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    12 апреля в 18:47
    Вот после игры Ростов Спартак даже мостовой поймёт, в чем Ростов прибавил
    LOpp
    LOpp
    12 апреля в 18:23
    А вот если бы Ростов пригласил самого Мостового потренировать, то сейчас бы уже шли на первом месте.
    Ironigor
    Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
    12 апреля в 18:16
    Ещё в Виго ! ☝️😉
    Игорь Волков
    Игорь Волков
    12 апреля в 18:14, ред.
    Мостовой был не плохим футболистом по нашим, российским меркам. Но после завершения карьеры, кроме как болтать языком и изливать желчь, но ничему не научился.
    Карпин, Березуцкие, Аленичев, Евсеев...многие попробовали себя на тренерском мосту. У Александра отчетливо прослеживается собственная нереализованность и зависть к коллегам по цеху.
    stanichnik
    stanichnik
    12 апреля в 18:14
    Что-то или кто-то между ними пробежал и пр чем уже давно.
    Cat01
    Cat01
    12 апреля в 18:12
    А как же победы
    drive45
    drive45
    12 апреля в 18:10
    Наверное пора Мостовому записываться на прием к офтальмологу.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    12 апреля в 18:05
    Нельзя так про кореша
    memphis
    memphis
    12 апреля в 17:56
    Зависть Мостового Царя к Валере Верим зашкаливает
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    12 апреля в 17:49
      lotsman
      lotsman
      12 апреля в 17:46
      А по игре видно, что прибавил.
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      12 апреля в 17:44
      Мостовой вообще не в теме или просто троллит
      Карпин вернулся в Ростов ровно месяц назад - 10 марта
      За это время Ростов одержал 3 победы, 1 раз сыграл вничью и 1 раз проиграл
      Набрали 10 очков и с 14 места поднялись на 10
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      12 апреля в 17:42
      Мнение Мостового как то по барабану. Этот завтра может переобуться, и не моргнув глазом, пропеть Карпину дифирамбы.
      Хамелеон.
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      12 апреля в 17:40, ред.
      Вот поэтому Александр вас и нет в тренерах
      ДСА
      ДСА
      12 апреля в 17:37
      4-1 над Локомотивом - это точно прогресс.
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