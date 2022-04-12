Мостовой — о Карпине: «Не вижу, чтобы „Ростов“ в чём-то прибавил»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возвращении в «Ростов».

Карпин вернулся в ту, команду, где уже работал. В принципе, я к этому решению отношусь с иронией, обычно совмещение должностей в сборной и клубе ни к чему хорошему не приводило.

На данный момент я не вижу, чтобы «Ростов» в чем-то прибавил. Команда как была на десятом месте, так и осталась.