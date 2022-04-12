Мостовой — о Карпине: «Не вижу, чтобы „Ростов“ в чём-то прибавил»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возвращении Валерия Карпина в «Ростов».
Карпин вернулся в ту, команду, где уже работал. В принципе, я к этому решению отношусь с иронией, обычно совмещение должностей в сборной и клубе ни к чему хорошему не приводило.
На данный момент я не вижу, чтобы «Ростов» в чем-то прибавил. Команда как была на десятом месте, так и осталась.
Также недавно жена Карпина выразила опасение, что «Ростов» вылетит из РПЛ.
В связи с назначением помощниками Карпина в сборной РФ Онопко и Писарева Мостовой сказал следущее:
"Еще я не понимаю наличие Писарева в штабе. Если Онопко – еще понятно, он друг, плюс был в штабе в ЦСКА, то здесь…
– Согласились бы вы, если бы позвали?
– Смотря как бы позвали, – сказал Мостовой.
Мостовой о Карпине в сборной: «От безысходности назначили. Совмещение – глупость, в небольших странах мало футбольных людей, но у нас – другое дело»
В связи с назначением помощниками Карпина в сборной РФ Онопко и Писарева Мостовой сказал следущее:
"Еще я не понимаю наличие Писарева в штабе. Если Онопко – еще понятно, он друг, плюс был в штабе в ЦСКА, то здесь…
– Согласились бы вы, если бы позвали?
– Смотря как бы позвали, – сказал Мостовой.
Мостовой о Карпине в сборной: «От безысходности назначили. Совмещение – глупость, в небольших странах мало футбольных людей, но у нас – другое дело»
Не переваривает он Валеру люто.
Что же между ними произошло все таки?
Не переваривает он Валеру люто.
Что же между ними произошло все таки?
Мостовой - тот еще диванный тренер, всем всем советы раздаёт и всех критикует. Помню, как он Тедеско прикладывал. А тот сейчас с Лейпцигом на медали замахнулся, приняв команду на 11 месте. Топ!
Мостовой - тот еще диванный тренер, всем всем советы раздаёт и всех критикует. Помню, как он Тедеско прикладывал. А тот сейчас с Лейпцигом на медали замахнулся, приняв команду на 11 месте. Топ!
Карпин, Березуцкие, Аленичев, Евсеев...многие попробовали себя на тренерском мосту. У Александра отчетливо прослеживается собственная нереализованность и зависть к коллегам по цеху.
Карпин, Березуцкие, Аленичев, Евсеев...многие попробовали себя на тренерском мосту. У Александра отчетливо прослеживается собственная нереализованность и зависть к коллегам по цеху.
Карпин вернулся в Ростов ровно месяц назад - 10 марта
За это время Ростов одержал 3 победы, 1 раз сыграл вничью и 1 раз проиграл
Набрали 10 очков и с 14 места поднялись на 10
Карпин вернулся в Ростов ровно месяц назад - 10 марта
За это время Ростов одержал 3 победы, 1 раз сыграл вничью и 1 раз проиграл
Набрали 10 очков и с 14 места поднялись на 10
Хамелеон.
Хамелеон.