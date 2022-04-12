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Терюшков: «С приходом Юрана конфликты в „Химках“ сошли на ноль»

12 апреля 2022, 14:50

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о ситуации в подмосковном клубе.

У нас в «Химках» никогда конфликтов не было. С приходом Юрана они вообще сошли на ноль. И по финансированию у нас все нормально. А в пятницу был какой-то вброс, который не соответствует действительности.

Что касается Мирзова, то сегодня будет понятно по его травме. В воскресенье было восстановление, а в понедельник выходной. Жирков тоже готовится в основной группе. Надеемся, что он будет выходить на какой-то промежуток времени, помогать команде.

Запрет на регистрацию новичков — это чисто техническая история, которая произошла из-за недосмотра. Так что ничего серьезного, скоро все будет нормально.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
12 апреля в 17:37
Быстро забыли с каким скандалом выгоняли Юрана из клуба совсем недавно. Коротка память у Терюшкова.
ЮЗИК
ЮЗИК
12 апреля в 16:59
Юран хорошо вписался в команду
Gahi
Gahi
12 апреля в 16:42
С приходом в команду Юрана в "Химки", прекратила действовать негативная химическая реакция в клубе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 апреля в 16:23
Это как,не было, а потом сошли на ноль!?
CarcassBT
CarcassBT
12 апреля в 16:17
Юран фигачит по конспектам и методичкам тренерского штаба омского газмяса, к гадалке не ходи😉🤣
ДСА
ДСА
12 апреля в 15:32
До нуля еще конечно очень далеко...
Caniggia
Caniggia
12 апреля в 15:31
Терюшков:"Конфликтов вообще не было, а Юран совсем их свёл на ноль".
Loko57
Loko57
12 апреля в 15:22
Как может сойти на 0 то чего не было! Это как я никогда не ел хлеб, а теперь я хлеб вообще не ем))
Лучше бы вообще промолчал...
beefs
beefs
12 апреля в 15:11
ну и ладушки, мы за вас рады...
Ironigor
Ironigor
12 апреля в 15:08
Терюшков: «С приходом Юрана конфликты в „Химках“ сошли на ноль» .
swed27
swed27
12 апреля в 15:08
Конфликты вообще никому не нужны
санек002
санек002 ответ KnowSoccer (раскрыть)
12 апреля в 15:07
ох уж эти сказочники
Байкал-38.
Байкал-38.
12 апреля в 15:03
Если конфликтов никогда не было, как они с приходом Юрана могли сойти на ноль?
Терюшков вообще понял, что сказал?
Ironigor
Ironigor
12 апреля в 14:57, ред.
Разводящий зашёл в хату ☝️😉😂😂😂
KnowSoccer
KnowSoccer
12 апреля в 14:57
Терюшков знаменитый сказочник)
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