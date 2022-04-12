Терюшков: «С приходом Юрана конфликты в „Химках“ сошли на ноль» .

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о ситуации в подмосковном клубе.

У нас в «Химках» никогда конфликтов не было. С приходом Юрана они вообще сошли на ноль. И по финансированию у нас все нормально. А в пятницу был какой-то вброс, который не соответствует действительности.

Что касается Мирзова, то сегодня будет понятно по его травме. В воскресенье было восстановление, а в понедельник выходной. Жирков тоже готовится в основной группе. Надеемся, что он будет выходить на какой-то промежуток времени, помогать команде.

Запрет на регистрацию новичков — это чисто техническая история, которая произошла из-за недосмотра. Так что ничего серьезного, скоро все будет нормально.