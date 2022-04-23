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Хави хочет оставить Дембеле в команде

23 апреля 2022, 16:16

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет оставить нападающего Усмана Дембеле в команде.

Руководство клуба в мае проведет встречу с агентами француза. Самому футболисту нравится работать под руководством Хави, игрок готов выслушать варианты продления соглашения. Однако окончательное решение Дембеле примет по окончании сезона.

Хави уведомил президента клуба Жоана Лапорту, что подписание нового договора с Дембеле должно быть в приоритете. Тренер и игрок в хороших отношениях друг с другом, а после поражения от «Кадиса» (0:1) Хави привел Дембеле в качестве примера для других футболистов.

Ранее сообщалось о договоренности француза с другим клубом.

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Все комментарии
зигзаг
зигзаг
24 апреля в 00:32
Справа словно не его место. Его нужно в центр ставить, хоть в полузащиту хоть в нападение
FANLIVE
FANLIVE
23 апреля в 21:06
Дембель точно уже остается у Хави. Ниггу отлучили от приставки. В инсте добавил Барсу не случайно пару дней назад. )))
протон
протон
23 апреля в 18:20
Если с Хави нашёл общий язык, уверенность и мотивацию играть за Клуб, то я только за.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
23 апреля в 16:40
Согласен!Если возьмётся за голову то будет важным винтиком в механизме Хави!
Байкал-38
Байкал-38
23 апреля в 16:34, ред.
Дембеле хороший футболист, но вот только неответственный.

С момента подписания контракта с Барсой он что только не делал, но только не играл в футбол. А тут раз и за пол года до окончания стал хорошо играть, не попадать в скандаля и заручился поддержкой у главного тренера Хави.

Так что это всё только ради нового контракта или Дембеле реально задумался и решил в корне измениться?

Перед руководством Барсы стоит непростая дилемма - подписать или отправить на все четыре стороны. Осталось ждать недолго, всего каких-то пару месяцев.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
23 апреля в 16:27
Чтобы играть футбол на поле.
Cat01
Cat01
23 апреля в 16:26
Значит он ему нужен
Остапчук 67
Остапчук 67
23 апреля в 16:26
И зачем он нужен?
Elliada
Elliada
23 апреля в 16:23
Ну теперь Дембеле такие условия поставит, такой себе контракт запросит. Проще его отпустить
lotsman
lotsman
23 апреля в 16:20
Надо заинтересовать его. тогда останется.
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