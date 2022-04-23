Хави хочет оставить Дембеле в команде

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23 апреля 2022, 16:16

Главный тренер «Барселоны» хочет оставить нападающего в команде.

Руководство клуба в мае проведет встречу с агентами француза. Самому футболисту нравится работать под руководством Хави, игрок готов выслушать варианты продления соглашения. Однако окончательное решение Дембеле примет по окончании сезона.

Хави уведомил президента клуба Жоана Лапорту, что подписание нового договора с Дембеле должно быть в приоритете. Тренер и игрок в хороших отношениях друг с другом, а после поражения от «Кадиса» (0:1) Хави привел Дембеле в качестве примера для других футболистов.

Ранее сообщалось о договоренности француза с другим клубом.