Хави хочет оставить Дембеле в команде

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет оставить нападающего Усмана Дембеле в команде.
Руководство клуба в мае проведет встречу с агентами француза. Самому футболисту нравится работать под руководством Хави, игрок готов выслушать варианты продления соглашения. Однако окончательное решение Дембеле примет по окончании сезона.
Хави уведомил президента клуба Жоана Лапорту, что подписание нового договора с Дембеле должно быть в приоритете. Тренер и игрок в хороших отношениях друг с другом, а после поражения от «Кадиса» (0:1) Хави привел Дембеле в качестве примера для других футболистов.
Ранее сообщалось о договоренности француза с другим клубом.
С момента подписания контракта с Барсой он что только не делал, но только не играл в футбол. А тут раз и за пол года до окончания стал хорошо играть, не попадать в скандаля и заручился поддержкой у главного тренера Хави.
Так что это всё только ради нового контракта или Дембеле реально задумался и решил в корне измениться?
Перед руководством Барсы стоит непростая дилемма - подписать или отправить на все четыре стороны. Осталось ждать недолго, всего каких-то пару месяцев.
С момента подписания контракта с Барсой он что только не делал, но только не играл в футбол. А тут раз и за пол года до окончания стал хорошо играть, не попадать в скандаля и заручился поддержкой у главного тренера Хави.
Так что это всё только ради нового контракта или Дембеле реально задумался и решил в корне измениться?
Перед руководством Барсы стоит непростая дилемма - подписать или отправить на все четыре стороны. Осталось ждать недолго, всего каких-то пару месяцев.