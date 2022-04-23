Рюдигеру понравилось играть в Мадриде. Теперь хочет попробовать за «Реал», а не против

1650719359

вчера, 16:09

Большой защитник для Анчелотти.

Флешбек

В ответном четвертьфинале Лиги чемпионов «Челси» не смог удержать преимущество в три мяча на «Сантьяго Бернабеу» и вылетел из Лиги чемпионов с высоко поднятой головой. Несмотря на поражение по сумме двух матчей, «синие» играли классно, в том числе индивидуально. Известно, что два футболиста «Челси» произвели впечатление на тренерский штаб и боссов мадридского «Реала», но если к Рису Джеймсу, в котором видят долгосрочную замену Дани Карвахалю, пока присмотрятся, то Антонио Рюдигера «сливочные» собираются подписать уже этим летом, ведь у немецкого защитника заканчивается действующий контракт, он будет менять клуб в качестве свободного агента.

Рюдигер в списках «Реала» с прошлого года

Выступление Рюдигера на «Сантьяго Бернабеу», где он мощно защищался и забил гол после углового, возобновило интерес «Реала», а не зародило его. Еще в прошлом году, когда стало известно о проблемах с продлением контракта с «Челси», Флорентино Перес занял место в очереди претендентов, где по соседству толкались «Бавария», «Ювентус» и ПСЖ . Еще в октябре 2021-го после провала очередного раунда переговоров с «Челси» Антонио обозначил своему агенту, что в таком случае его приоритет — мадридский «Реал», но после первых же контактов с Пересом обозначилась та же проблема, которая мешала остаться на «Стэмфорд Бридж». Деньги.

Антонио снизил аппетиты ради «Реала»

Рюдигер просил слишком много у «Челси» и сходу заявил о своих высоких финансовых аппетитах другим клубам. Расчет, конечно, был на аукцион: востребованный защитник хотел столкнуть лбами претендентов на его подпись. Изначально речь шла о 55 миллионах евро по четырехлетнему контракту: 15 миллионов в качестве подписного бонуса + 10 млн в год.

«Реал» предложил Рюдигеру подумать лучше и отошел в сторону, однако Антонио почти за четыре месяца 2022 года так ни с кем и не договорился, а встреча в четвертьфинале Лиги чемпионов вновь зажгла искру. Перес передал через агента Рюдигеру комплименты от Анчелотти, а тот ответил, что готов пересмотреть свои финансовые амбиции.

В итоге сошлись на новых условиях: все те же 15 миллионов в качестве подписного бонуса + 7.5 миллионов в год по контракту. Рюдигер «подвинулся» на 10 миллионов евро, а Джанлука Ди Марцио утверждает, что вопрос закрыт, и пути назад нет. Также есть информация, что предложение «Реала» не было лучшим, ПСЖ и МЮ готовы были удовлетворить стартовые требования Рюдигера, однако во Францию защитник не захотел, а «Юнайтед» отказал из-за желания гарантированно играть в Лиге чемпионов.

«Реал» полюбил подписывать свободных агентов

В прошлом «Реал» нечасто подписывал важных футболистов свободными агентами, но теперь это как будто становится частью трансферной стратегии Флорентино Переса. В следующем сезоне в стартовом составе могут играть три футболиста, подписанные без участия их предыдущих клубов: Давид Алаба, Антонио Рюдигер и Килиан Мбаппе. Причем если француза были готовы купить за реальные деньги прошлым летом, то оба защитника во многом попали в поле зрения именно из-за завершающихся контрактов и поиска новых вызовов.

За Алабой и Рюдигером охотились все топ-клубы, подписать двух таких сильных защитников с разницей в год — громкая трансферная победа и демонстрация того, что «Мадрид» остается мощнейшим магнитом для лучших футболистов. Этому способствует и история клуба, и свежие успехи, в том числе свежие победы над ПСЖ и «Челси» в Лиге чемпионов, и наполеоновские планы Флорентино Переса на ближайшее будущее, частью которых захотел стать и Рюдигер.

А «Реалу» точно нужен Рюдигер? Изменения, которые ждут линию защиты

Когда в прошлом году «Реал» подписывал Алабу, этот шаг выглядел абсолютно оправданным: из клуба уходили Рамос и Варан, защите срочно требовалось качественное усиление, а тут универсальный топ-футболист по свободному трансферу. Образовавшаяся в центре обороны связка Эдер-Алаба превзошла ожидания скептиков, а приход Рюдигера разобьет наладившую взаимопонимание пару. Целесообразно ли это? Если коротко — да.

Трансфер Рюдигера поможет Карло Анчелотти решить сразу несколько очевидных проблем в обороне, которые до сих пор удавалось вуалировать индивидуальными перформансами, универсализмом и удачей. Здорово помог безотказный боец Начо, повезло, что сами Эдер и Алаба избежали продолжительных выходов из строя. При этом фланговые защитники «Реала» сбоят чаще, чем хотелось бы: например, у Менди было уже пять травм в этом сезоне.

Приход Рюдигера, как минимум, позволит решить проблему левого защитника. На фланговую позицию переместится Алаба, тем более Давиду там больше нравится играть. Марсело покидает «Реал», а у Менди появится сильный конкурент. Ожидаемая прибавка по мощи в центре защиты тоже пойдет на пользу, ведь Эдер и Алаба классно читают игру, у них хорошие инстинкты, но мало природной мощи, которой обладает Рюдигер. Продавить защиту «Реала» с Антонио будет куда сложнее.

Правда, есть и небольшой минус: и Эдер, и Рюдигер правоногие защитники, что несколько сокращает их взаимную маневренность и особенно вариативность начала атак. Понятно, что с Алабой поблизости и вдумчивыми полузащитниками это скорее не проблема, а особенность. «На бумаге» линия обороны Карвахаль — Эдер — Рюдигер — Алаба смотрится перспективно. Посмотрим, как проявят себя в матчах следующего сезона.