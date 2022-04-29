«Ньюкасл» продлил контракт с Шером

«Ньюкасл Юнайтед» продлил контракт с защитником Фабианом Шером. Соглашение рассчитано до 2024 года. На это отреагировал наставник «сорок» Эдди Хау.
Я в восторге от кондиций Фабиана Шера. Он настоящий профессионал и чрезвычайно важный футболист нашей команды. Я рад, что он связал свою судьбу с клубом. Он нацелен на успех в будущем, и я рад, что он станет частью нашего будущего.
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Всего доброго.
Эта опция служит тому чтобы ограничить общение с теми с кем пользователь общаться не желает.
Как ей пользоваться и пользоваться ли в принципе - это дело каждого конкретного пользователя.
Отмечу что не следует писать о том кто кого добавил в ветках, такого рода комментарии удаляются как флуд и пользователь получает либо жёлтую карточку либо "красную карточку" в виде бана на час если жёлтая карточка уже имеется.
Также просьба такие вопросы задавать в хэштеге вопрос_модератору. Просто пишите комментарий в любой ветке и добавляйте этот хэштег в строку Хэштеги.
Всего доброго.