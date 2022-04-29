«Ньюкасл» продлил контракт с Шером

«Ньюкасл Юнайтед» продлил контракт с защитником . Соглашение рассчитано до 2024 года. На это отреагировал наставник «сорок» Эдди Хау.

Я в восторге от кондиций Фабиана Шера. Он настоящий профессионал и чрезвычайно важный футболист нашей команды. Я рад, что он связал свою судьбу с клубом. Он нацелен на успех в будущем, и я рад, что он станет частью нашего будущего.