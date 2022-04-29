Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Ньюкасл» продлил контракт с Шером

сегодня, 11:41

«Ньюкасл Юнайтед» продлил контракт с защитником Фабианом Шером. Соглашение рассчитано до 2024 года. На это отреагировал наставник «сорок» Эдди Хау.

Я в восторге от кондиций Фабиана Шера. Он настоящий профессионал и чрезвычайно важный футболист нашей команды. Я рад, что он связал свою судьбу с клубом. Он нацелен на успех в будущем, и я рад, что он станет частью нашего будущего.

Все новости
Официально«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Клоппом
Вчера, 19:11 Фото
СлухиПереговоры «Милана» о новом контракте с Леау зашли в тупик
Вчера, 18:36
СлухиКлопп договорился о продлении контракта с «Ливерпулем» до 2026 года
Вчера, 17:29
Тухель: «Мы приняли уход Рюдигера. Он — уникальная личность»
27 апреля
Защитник «Ростова» Баштуш вернётся в «Аль-Аин»
27 апреля
Представитель Набабкина: «Кирилл готов играть ещё минимум 2-3 года»
27 апреля
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:58
Шер сейчас в порядке!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 12:55
Значит нужен
1 984
1 984
сегодня в 12:55
Имеют возможность.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 12:13, ред.
Погодите...погодите. Что значит "это дело конкретного пользователя" ? Эти конкретные пользователи выражают свою точку зрения НЕ В ЛИЧНОЙ ПЕРЕПИСКЕ - тет-а-тет..., или как жена и муж у себя дома - на кухне...,а на глазах третьих лиц, которые воленс неволенс прямо или косвенно теперь ТАКЖЕ вовлечены в эту полемику и не желают быть неуслышанными впоследствии. Я к тому, что ПУБЛИЧНЫЙ спор двух сторон УЖЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ИХ ДОСТОЯНИЕМ. Поэтому они не вправе его (этот диспут) в землю закапывать. Я ещё не веду речь о позитивной роли сторонних лиц, которые могут своими доводами подвести диалог спорящих к единому знаменателю... С остальными тогда как ?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:05
Продлили значит ровни не нашли.
drug01
drug01
сегодня в 11:55
Очень рад
David Young
David Young ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:52
Здравствуйте.

Эта опция служит тому чтобы ограничить общение с теми с кем пользователь общаться не желает.

Как ей пользоваться и пользоваться ли в принципе - это дело каждого конкретного пользователя.

Отмечу что не следует писать о том кто кого добавил в ветках, такого рода комментарии удаляются как флуд и пользователь получает либо жёлтую карточку либо "красную карточку" в виде бана на час если жёлтая карточка уже имеется.

Также просьба такие вопросы задавать в хэштеге вопрос_модератору. Просто пишите комментарий в любой ветке и добавляйте этот хэштег в строку Хэштеги.

Всего доброго.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:48
значит нужен.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 