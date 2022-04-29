Крицюк — о контракте с «Зенитом»: «Он продлевается автоматически»

Голкипер «Зенита» рассказал об условиях контракта с клубом.

Он автоматически продлевается. «1+1» – это просто формальность.

Даже независимо от травмы? Да. Мы поговорим. Теоретически, если «Зенит» или я выскажемся против продления контракта, то, наверное, можно всегда найти консенсус.

Но, подчеркну, контракт продлевается в принципе.