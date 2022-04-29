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Крицюк — о контракте с «Зенитом»: «Он продлевается автоматически»

вчера, 18:02

Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк рассказал об условиях контракта с клубом.

Он автоматически продлевается. «1+1» – это просто формальность.

Даже независимо от травмы? Да. Мы поговорим. Теоретически, если «Зенит» или я выскажемся против продления контракта, то, наверное, можно всегда найти консенсус.

Но, подчеркну, контракт продлевается в принципе.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:54
Зенит без вратаря чемпионом стал, при всём уважение к Михаилу.
ka72xb6x4rmw
ka72xb6x4rmw
вчера в 21:45
Насколько я так понимаю, для контракта 1+1 нужны условия, при которых клуб автоматически продляет контракт, но совершенно не верно, в том плане, что разорвать такой контракт нельзя. Но поскольку Крицюк похоже выполнил свои задачи в клубе, разорвать контракт может только он, а клуб будет выплачивать неустойку в случае разрыва.
Другой вопрос, какие задачи стоят для него на вторую "единицу", и получиться ли у Крицюка сохранить своё место у "кормушки" даже после 1+1?
ДСА
ДСА
вчера в 18:50
Правильный контракт - залог счастливой жизни.
Варвар7
Варвар7 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 18:47
Благодарю! Вроде понял. Пусть победит сильнейший!
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:12
Автоматически тоже неплохо.
drug01
drug01
вчера в 18:07
Всё идёт по плану
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:03
Совсем неплохо пристроился
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:03
Всё предусмотрели!
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