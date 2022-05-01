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Баженов считает, что «Спартаку» нужно пропускать первым, чтобы побеждать

01 мая 2022, 16:45
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о победе над «Крыльями Советов» в матче 27-го тура РПЛ.

«Спартаку», видимо, надо первым пропускать, чтобы потом включаться в игру и побеждать! Первый тайм был ужасен. Интересно, что им сказали в перерыве? Ваноли сделал перестановки, вышел второй нападающий и потом уже включились. Более менее-начали играть.

Судейские решения? Не хочу это обсуждать. Будет специальная передача судейская, где они будут обсуждать все решения, давайте её дождёмся и вместе посмотрим.

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Все комментарии
Чист
Чист
01 мая в 18:12
Спартак по делу победил -одно интересно и раньше про это писал -про дополнительное время -3 мин а ведь был вар пенальти замены врачи на поле выходили -если бы счёт был наоборт уверен добавили бы минут 6 мин -когда закончится это 33ное судейство
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 мая в 17:43
Какаято странная формула!
nikoladolgov
nikoladolgov
01 мая в 17:24
    drug01
    drug01
    01 мая в 17:06
    Плохой пример
    sv_1969
    sv_1969
    01 мая в 17:03
    Убогая тактика...
    idres
    idres
    01 мая в 16:49
    Ну пусть тогда по два пропускают, может еще лучше будет
    Adrian von Ziegler
    Adrian von Ziegler
    01 мая в 16:47
    Интересно, интересно.
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