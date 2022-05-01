Баженов считает, что «Спартаку» нужно пропускать первым, чтобы побеждать

Бывший футболист «Спартака» высказался о победе над «Крыльями Советов» в матче 27-го тура РПЛ .

«Спартаку», видимо, надо первым пропускать, чтобы потом включаться в игру и побеждать! Первый тайм был ужасен. Интересно, что им сказали в перерыве? Ваноли сделал перестановки, вышел второй нападающий и потом уже включились. Более менее-начали играть.

Судейские решения? Не хочу это обсуждать. Будет специальная передача судейская, где они будут обсуждать все решения, давайте её дождёмся и вместе посмотрим.