Месси установил своеобразный рекорд в Лиге 1

Форвард ПСЖ Лионель Месси в 10-й раз пробил в каркас ворот в чемпионате Франции.
Аргентинец сделал это в матче с «Труа» (2:2).
10 ударов в каркас ворот за сезон – наивысший результат в Лиге 1 за последние 13 лет.
В конце апреля сообщалось, что Месси — худший игрок топ-5 лиг по реализации голевых моментов в этом сезоне.
что ты там про липовые рекорды говорил?
что ты там про липовые рекорды говорил?
Месси сейчас далеко не в лучшей форме
Но он безусловно один из величайших футболистов в истории. Живая легенда.
К тому же, он не совершал каких то мерзких поступков, ни на поле ни за его пределами. Не переходил в стан прямых конкурентов, не калечил соперников, ни говорил гадости о них
Даже не знаю, за что можно его так хейтить
Думаю, банальная зависть к его достижениям и рекордам
Месси сейчас далеко не в лучшей форме
Но он безусловно один из величайших футболистов в истории. Живая легенда.
К тому же, он не совершал каких то мерзких поступков, ни на поле ни за его пределами. Не переходил в стан прямых конкурентов, не калечил соперников, ни говорил гадости о них
Даже не знаю, за что можно его так хейтить
Думаю, банальная зависть к его достижениям и рекордам
Ну да ладно, фаны Месси уже давно ничего этакого не видели от своего кумира, пусть хоть этому ,,достижению" порадуются...
Ну да ладно, фаны Месси уже давно ничего этакого не видели от своего кумира, пусть хоть этому ,,достижению" порадуются...