Месси установил своеобразный рекорд в Лиге 1

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сегодня, 08:34

Форвард ПСЖ в 10-й раз пробил в каркас ворот в чемпионате Франции.

Аргентинец сделал это в матче с «Труа» (2:2).

10 ударов в каркас ворот за сезон – наивысший результат в Лиге 1 за последние 13 лет.

В конце апреля сообщалось, что Месси — худший игрок топ-5 лиг по реализации голевых моментов в этом сезоне.