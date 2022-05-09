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Месси установил своеобразный рекорд в Лиге 1

сегодня, 08:34
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 2Логотип футбольный клуб ТруаТруаМатч завершен

Форвард ПСЖ Лионель Месси в 10-й раз пробил в каркас ворот в чемпионате Франции.

Аргентинец сделал это в матче с «Труа» (2:2).

10 ударов в каркас ворот за сезон – наивысший результат в Лиге 1 за последние 13 лет.

В конце апреля сообщалось, что Месси — худший игрок топ-5 лиг по реализации голевых моментов в этом сезоне.

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Все комментарии
Gelious
Gelious
сегодня в 12:28
Золотую штангу ему!
berda2003
berda2003
сегодня в 12:18
это антирекорд...
112910415
112910415
сегодня в 11:54
И здесь ему нет равных!
амурец
амурец ответ Per4ick (раскрыть)
сегодня в 11:49
Это как минимум
амурец
амурец ответ Jake Fallop (раскрыть)
сегодня в 11:48
Ну и прислать дальше гелевый поклонник
Per4ick
Per4ick ответ Jake Fallop (раскрыть)
сегодня в 11:46
впереди как минимум Марадона и Пеле, никакие ЗМ это не изменят
Jake Fallop
Jake Fallop ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 11:31
Я не виноват... Он для этого "все" делает...
FenixSL
FenixSL
сегодня в 11:30
где тот ярый фанат карлика что постоянно оскорбляет Криштиану
что ты там про липовые рекорды говорил?
амурец
амурец ответ Jake Fallop (раскрыть)
сегодня в 11:28
    Jake Fallop
    Jake Fallop ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 11:24
    А более некуда... Потому как впереди никого нет и не предвидится... Привет ЛК и гелевому... Теперь это будет его любимый турнир... Но туда ещё надо попасть ... Вест Хэм против ... А-ха-ха-ха....
    амурец
    амурец ответ Jake Fallop (раскрыть)
    сегодня в 11:17
    А ха ха это Месси на более не тянет
    Magmessi
    Magmessi ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 11:15
    Очень точно!
    Magmessi
    Magmessi ответ BackstromKhedira19 (раскрыть)
    сегодня в 11:14
    Чё это было, устал, не дочитал)))))))
    Jake Fallop
    Jake Fallop ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 11:07
    Ну что ты... У Месси как раз все в порядке ... И штанги и ЗМ и ЗБ и настроение и ЛЧ впереди... А вот у гелевого "суперпорядок" - ЛК или непонятно что... А ещё - настроение "отличное"... По его сквашенной роже это очень заметно.... А-ха-ха-ха...
    311
    311
    сегодня в 10:56
    Рекорд по зарплате
    BackstromKhedira19
    BackstromKhedira19 ответ Мés que un сlub (раскрыть)
    сегодня в 10:55
    И не симулял ни разу (привет липовой красной Рамосу в класико, тот липовый штрафной в ворота Ливера ЛЧ за нарушение ГНОМА на Фабиньо), и от налогов вместе с батей-мафиозником старательно не уклонялся, и свой "обожаемый" балет до дна не разворовал космическим контрактом - до сих пор себе нормальные трансферы позволить не могут, зарплаты урезают другим игрокам, и зм у него все "заслуженные" - Иньесту же с Хави и Снейдером не обделили ни разу, правда ведь?
    Мés que un сlub
    Мés que un сlub
    сегодня в 10:52
      Hamman
      Hamman
      сегодня в 10:47
      Если у автора есть желание, то можно из всякой фигни рекорд сделать.
      Ну да ладно, фаны Месси уже давно ничего этакого не видели от своего кумира, пусть хоть этому ,,достижению" порадуются...
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      сегодня в 10:35
      Ирония, а в некоторых случаях злорадство пользователей лично у меня вызывает недоумение. Поймите одно: все великие дела Месси позади, сейчас он играет в своё удовольствие и менее ответственно относится к происходящему на поле. Славное прошлое позволяет ему это. Однако в те моменты, когда Лионель "включается" в игру, видно, что он продолжает оставаться футболистом экстра - класса. Вспомните о его годах, наконец. Пусть играет как хочет, он заслужил это.
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      сегодня в 10:31
      Месси специально бил по каркасу и точно попадал,чтобы и тут рекорд побить,молодец.
      dok66
      dok66
      сегодня в 10:27
      Никак в Хоттабыч ему вредит .
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 10:23
      Герой - снайпер ! ) А в ворота слабо ???))))
      Bensurr
      Bensurr
      сегодня в 10:21
      Несите ему мячик
      протон
      протон
      сегодня в 10:18
      Надоело забивать, решил новый рекорд замутить) Слабо, Криш?
      протон
      протон
      сегодня в 10:16
      Дайте ему золотую крестовину в этом сезоне
      протон
      протон
      сегодня в 10:16
      Бьет рекорды о которых ты даже не слышал ..великий
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      сегодня в 10:14
      А у Кокорина 10 касаний - тоже рекорд !
      Roger Young
      Roger Young
      сегодня в 10:14
      да уж))
      амурец
      амурец ответ Jake Fallop (раскрыть)
      сегодня в 10:06
        karnager
        karnager
        сегодня в 09:59, ред.
        не своеобразный, а лучший свой антирекорд! автор, пиши нормально, как на других сайтах
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