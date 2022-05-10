«Реал» хочет презентовать Мбаппе до своего июльского турне по США

Руководство «Реала» продолжает работу над трансфером форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, пишет AS.
Утверждается, что о переходе будет объявлено не раньше 1 июля. Причина — уважительное отношение мадридцев к парижанам. «Сливочные» подождут, когда у Мбаппе официально истечет контракт.
Боссы «Реала» хотят презентовать Килиана до летнего турне по США, которое обычно начинается 23 июля.
почему турне по сша?
это же беднейшая и мерзкая страна
вот приехал бы Реал в Таганрог, Красноярск, Хабаровск - вот это можно турне назвать!
почему турне по сша?
это же беднейшая и мерзкая страна
вот приехал бы Реал в Таганрог, Красноярск, Хабаровск - вот это можно турне назвать!
Интересно чья презентация будет круче Холланда в МС или Мбаппе в Реал (если вс же перейдет туда)
Интересно чья презентация будет круче Холланда в МС или Мбаппе в Реал (если вс же перейдет туда)