«Реал» хочет презентовать Мбаппе до своего июльского турне по США

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сегодня, 09:55

Руководство «Реала» продолжает работу над трансфером форварда ПСЖ , пишет AS.

Утверждается, что о переходе будет объявлено не раньше 1 июля. Причина — уважительное отношение мадридцев к парижанам. «Сливочные» подождут, когда у Мбаппе официально истечет контракт.