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«Реал» хочет презентовать Мбаппе до своего июльского турне по США

сегодня, 09:55

Руководство «Реала» продолжает работу над трансфером форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, пишет AS.

Утверждается, что о переходе будет объявлено не раньше 1 июля. Причина — уважительное отношение мадридцев к парижанам. «Сливочные» подождут, когда у Мбаппе официально истечет контракт.

Боссы «Реала» хотят презентовать Килиана до летнего турне по США, которое обычно начинается 23 июля.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:38
Чёт нигде не слышал, чтобы Мбаппе дал согласие на переход.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 11:13
не понимаю
почему турне по сша?
это же беднейшая и мерзкая страна

вот приехал бы Реал в Таганрог, Красноярск, Хабаровск - вот это можно турне назвать!
ABir
ABir
сегодня в 10:20
Все чинно и благородно, без скандалов и сплетен, по всех устраивающему плану
David Young
David Young ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 10:02
И пиццу.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:00
Этим турне можно отбить четверть затрат на Мбаппе.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:59
Давайте уже завершайте эту сагу!
Интересно чья презентация будет круче Холланда в МС или Мбаппе в Реал (если вс же перейдет туда)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:59
Купите торт и шарики!😜
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:59
А уже договорились?
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