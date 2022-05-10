Нкетиа может стать игроком «Вест Хэма»

Нападающий «Арсенала» Эдвард Нкетиа может перейти в «Вест Хэм». Действующий контракт игрока с «канонирами» истекает ближайшим летом. «Молотобойцы» попробуют подписать его в качестве свободного агента, если тот не сможет договориться с «Арсеналом» о новом соглашении.
В текущем сезоне Нкетиа забил 7 раз и отдал одну голевую передачу в 23 матчах.
Достали,весь сезон всё чё то пробуем и можем! Что в трансферах,что в игре. И везде пустышка!
Может уже что то реально сделаем господин Мойес или вы только можете бла-бла-бла.
Достали,весь сезон всё чё то пробуем и можем! Что в трансферах,что в игре. И везде пустышка!
Может уже что то реально сделаем господин Мойес или вы только можете бла-бла-бла.