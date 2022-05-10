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Нкетиа может стать игроком «Вест Хэма»

сегодня, 09:46

Нападающий «Арсенала» Эдвард Нкетиа может перейти в «Вест Хэм». Действующий контракт игрока с «канонирами» истекает ближайшим летом. «Молотобойцы» попробуют подписать его в качестве свободного агента, если тот не сможет договориться с «Арсеналом» о новом соглашении.

В текущем сезоне Нкетиа забил 7 раз и отдал одну голевую передачу в 23 матчах.

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BDA81
BDA81
сегодня в 09:51
Опять может,попробуем.
Достали,весь сезон всё чё то пробуем и можем! Что в трансферах,что в игре. И везде пустышка!
Может уже что то реально сделаем господин Мойес или вы только можете бла-бла-бла.
David Young
David Young
сегодня в 09:49
Возможно это лучший вариант для него.
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