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Глушаков — о Сёмине: «Легендарный тренер и хороший человек»

сегодня, 19:55

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поздравил Юрия Сёмина с днем рождения.

Историй очень много. Можно долго сидеть и вспоминать. Хотелось бы поздравить его с таким знаменательным событием – 75 лет, юбилей.

Юрий Палыч хороший человек. Желаю ему крепкого здоровья. У него все есть. Семин – легендарный тренер. Он тот, кто создал «Локомотив». Тяжело представить клуб без него.

Хотелось бы сказать ему спасибо за его вклад в отечественный футбол. Он гремел с «Локомотивом» на полях Европы. Обыгрывал многие команды в Лиге чемпионов. Хороший человек. Правильный, настоящий, наш – русский, как говорится!

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:49
С днем рождения Юрий Павлович Сёмин!!!
Здоровья и долгие лета!!!
asraeil
asraeil
сегодня в 20:22
Палыч вне конкурентов
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 20:17
И самогон говорят хороший у него)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:15
Сёмин заслужил чтобы ему пели дифирамбы.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:00
Палыч заслужил таких комплементов
drug01
drug01
сегодня в 19:59
Золотые слова
протон
протон
сегодня в 19:56
Глушаков тоже очень хороший человек. Верный, любящий, преданный, прочный.
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