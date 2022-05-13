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вчера, 23:38

«Вильярреал» планирует реконструкцию стадиона. Сообщается, что «Эстадио де ла Серамика» станет более экологичным за счет появления солнечных батарей. Помимо этого, планируется достроить в одном из углов арены дополнительную трибуну и увеличить процент зрительских мест, которые находятся под крышей. Будут представлены два новых табло большего размера, новая звуковая система, а также светодиодное освещение.

Предполагаемое начало срока работ назначено на 16 мая, а окончание ожидается во второй половине декабря. Сложность может заключаться в получении разрешения от Ла Лиги на большее количество гостевых игр в первом круге будущего сезона. Домашние матчи команда будет временно принимать на стадионе «Сьютат де Валенсия», «Леванте» готов сдавать стадион в аренду. Затраты на проект оцениваются в 35 миллионов евро.