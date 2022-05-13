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«Вильярреал» планирует реконструкцию стадиона

вчера, 23:38

«Вильярреал» планирует реконструкцию стадиона. Сообщается, что «Эстадио де ла Серамика» станет более экологичным за счет появления солнечных батарей. Помимо этого, планируется достроить в одном из углов арены дополнительную трибуну и увеличить процент зрительских мест, которые находятся под крышей. Будут представлены два новых табло большего размера, новая звуковая система, а также светодиодное освещение.

Предполагаемое начало срока работ назначено на 16 мая, а окончание ожидается во второй половине декабря. Сложность может заключаться в получении разрешения от Ла Лиги на большее количество гостевых игр в первом круге будущего сезона. Домашние матчи команда будет временно принимать на стадионе «Сьютат де Валенсия», «Леванте» готов сдавать стадион в аренду. Затраты на проект оцениваются в 35 миллионов евро.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 00:57
с чем их и поздравляем...
stanichnik
stanichnik ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:36
Вы так спешили быть первым, что не дочитали до конца эту новость. Затраты на проект планируются в 35 миллионов евро.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:28, ред.

Эстадио де ла Серамика. Стадион ФК Вильярреал- полуфиналист ЛЧ 2006, 2022.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 00:00
Все может быть.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:59
В ЛЧ подзаработали на это?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:57
И сколько это будет стоить?
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