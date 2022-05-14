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Языджи выбыл до конца сезона из-за проблем со спиной

сегодня, 11:43

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи пропустит остаток сезона из-за травмы. Об этом сообщил агент игрока:

Сыграет ли Юсуф до конца сезона? Нет. Чтобы его спина восстановилась на 100%, ему нужно отдохнуть 2-3 недели, ничего не делая.

Его выздоровление затягивается просто потому, что он не может отдохнуть.

В 29-м туре РПЛ ЦСКА в гостях сыграет с «Краснодаром», а в 30-м – дома с «Ростовом».

Ранее агент Языджи заявил, что трансфер Юсуфа в ЦСКА практически совершён.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:10
Не впервой у коней такое. Победа любой ценой. Знакомый почерк. Теперь понятно откуда спад у игрока.
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 14:04
Поговаривают, что эта проблему у Юсуфа была ещё ДО прихода в ЦСКА.
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 14:01
Юсуфу Кирильчева что ли спину надорвала?
Джерс Альф
Джерс Альф
сегодня в 13:21
Здоровья Юсуф, хотелось чтобы в следующим сезоне ты не спекся и показал такую игру, как в начале своей карьеры за ЦСКА
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:53
Вот и проблемы у ЦСКА.
Anisovich
Anisovich
сегодня в 12:49
Быстро ему надоел цска.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:38
Надо было сразу , как только появились проблемы, приступать к лечению, а не выпускать на поле раненого бойца. А потом удивляемся, почему это парень подсел, стал не такой полезный , как вначале. Здоровье превыше всего, надо лечить парня , тем более , что бороться уже по сути не за что.
drug01
drug01
сегодня в 12:37
Резко принял старт!
cska1948
cska1948
сегодня в 12:35
Юсуфу очень хотелось закрепиться в ЦСКА, вот он и скрывал, до поры до времени, свою проблему со спиной. А как решился вопрос с его трансфером, то почему бы и не заняться всерьёз лечением.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:34
Потеря но здоровье дороже!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:31
Ну вот и началось!
beefs
beefs
сегодня в 12:29
очень жаль что так рано спекся, скорейшего выздоровления...
ABir
ABir
сегодня в 12:28
Серьезная потеря. Правда Юсуф в последних матчах был не таким заметным и эффективным , как в начале
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:26
Фраза: «до конца сезона» звучит страшно, а потом вспоминаешь, что сезон заканчивается в следующие выходные...
Наконец стало ясно почему Юсуфа меняли в начале 2 тайма каждую игру, давно надо было дать вылечиться, пользы от него со спиной заметно же было, что не много.
Ощущение было, что как только об этом заговорили, а заговорили примерно в начале чёрной полосы, так игра и закончилась у него. Зачем было его мучать всё это время? У него ещё и пост был. Сомнительное тренерское решение тоже.
Ну а так что, пусть восстанавливается, всё равно с этими березами и с такой игрой коняшки будут на пятом месте ( хотя влетает Краснодару, проигрывает в заключительном туре и вуаля почётное 6 место).
112910415
112910415
сегодня в 12:24
Без проблем не бывает
makkie
makkie
сегодня в 12:14
Доломали турка играми на уколах.
В итоге и команде не помог, и травма никуда не исчезла.
альсато
альсато
сегодня в 11:57
агент игрока знает больше в спортивной медицине чем профессиональный эскулап в клубе)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:49
Потеря большая, однако здоровье игрока превыше всего, учитывая что сезон смазан и к тому же кончается. Здоровья Юсуфу.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:45
Хорошее было начало
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