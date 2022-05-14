Языджи выбыл до конца сезона из-за проблем со спиной

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи пропустит остаток сезона из-за травмы. Об этом сообщил агент игрока:
Сыграет ли Юсуф до конца сезона? Нет. Чтобы его спина восстановилась на 100%, ему нужно отдохнуть 2-3 недели, ничего не делая.
Его выздоровление затягивается просто потому, что он не может отдохнуть.
В 29-м туре РПЛ ЦСКА в гостях сыграет с «Краснодаром», а в 30-м – дома с «Ростовом».
Ранее агент Языджи заявил, что трансфер Юсуфа в ЦСКА практически совершён.
Наконец стало ясно почему Юсуфа меняли в начале 2 тайма каждую игру, давно надо было дать вылечиться, пользы от него со спиной заметно же было, что не много.
Ощущение было, что как только об этом заговорили, а заговорили примерно в начале чёрной полосы, так игра и закончилась у него. Зачем было его мучать всё это время? У него ещё и пост был. Сомнительное тренерское решение тоже.
Ну а так что, пусть восстанавливается, всё равно с этими березами и с такой игрой коняшки будут на пятом месте ( хотя влетает Краснодару, проигрывает в заключительном туре и вуаля почётное 6 место).
Наконец стало ясно почему Юсуфа меняли в начале 2 тайма каждую игру, давно надо было дать вылечиться, пользы от него со спиной заметно же было, что не много.
Ощущение было, что как только об этом заговорили, а заговорили примерно в начале чёрной полосы, так игра и закончилась у него. Зачем было его мучать всё это время? У него ещё и пост был. Сомнительное тренерское решение тоже.
Ну а так что, пусть восстанавливается, всё равно с этими березами и с такой игрой коняшки будут на пятом месте ( хотя влетает Краснодару, проигрывает в заключительном туре и вуаля почётное 6 место).