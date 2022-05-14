Языджи выбыл до конца сезона из-за проблем со спиной

Полузащитник ЦСКА пропустит остаток сезона из-за травмы. Об этом сообщил агент игрока:

Сыграет ли Юсуф до конца сезона? Нет. Чтобы его спина восстановилась на 100%, ему нужно отдохнуть 2-3 недели, ничего не делая.

Его выздоровление затягивается просто потому, что он не может отдохнуть.