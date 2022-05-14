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Жиго: «Сейчас у меня одна мечта в „Спартаке“ — поднять трофей над головой»

сегодня, 12:34

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал свой 100-й матч за московский клуб. Юбилейной для француза стала встреча 22-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:1).

Провести столько игр за «Спартак» — привилегия. За эти годы я узнал многое об истории клуба, его легендах и победах. Всегда старался соответствовать спартаковским традициям и честно биться на поле. Были и сложные периоды, но я счастлив, что несколько лет назад сделал самый правильный выбор в своей карьере.

У меня уже есть идея, как провести прощальный вечер с ребятами, но пока говорить об этом рано. И сейчас у меня одна мечта — поднять трофей над головой, прежде чем отправиться во Францию.

«Марсель» — команда, за которую я переживаю всю жизнь, но решение покинуть «Спартак» далось очень непросто. Я навсегда останусь фанатом «красно-белых». Благодаря этому клубу я узнал Россию, у меня появилось много замечательных друзей, я приобрел огромный опыт, в том числе в еврокубках. Осталось красиво завершить этот путь.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 14:14
РФС-это главбух)).
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 14:02
Таможня, это РФС.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:53
В финале кубка будет рубка.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:45
Это хорошая мысль - бог в помощь фк СПАРТАК!!!
vova505
vova505
сегодня в 13:38
Да, пусть сбудется :)

Удачи Спартаку!!!
МапС
МапС
сегодня в 13:36
Пусть мечта сбудется, Жиго этого достоин!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:32
Ну пусть твоя мечта сбудется!
ABir
ABir
сегодня в 13:29
Жиго сделает все , чтобы поднять трофей над головой перед уходом. А это уже хорошо, думаю, что его настрой передастся всей команде
izrafel
izrafel
сегодня в 13:23
Если хочешь, то доказывай это
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:08
Скоро всё узнаем , кто что поднимет.
Джерс Альф
Джерс Альф
сегодня в 13:08
Удачи Сэм
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:03
Хочет красиво уйти! Дополнительная мотивация...удачи в финале
makkie
makkie
сегодня в 13:03
Сэм - настоящий Гладиатор и боец до мозга костей.
Всегда бился в каждом эпизоде и не жалел себя. Ну и отдельное искусство его лидерские качества. Никто так не заводил спартаковские трибуны после победных матчей уже классическим "АУФ!"

Жаль, что Жиго уходит. Но он в самом расцвете сил и обязан попробовать силы в сильном европейском чемпионате. Да и Марсель постоянно в ЕК играет.
Только удачи во Франции!
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:59
Какая "таможня"?...кони тоже на этой "таможне" служат?)...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:48
Скоро кубок поднимешь, заслужил!
Izmar
Izmar
сегодня в 12:48
Можно будет посмотреть трофей над головой у динамовцев, не более.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:43
Перепил жабоед не закусывая.
альсато
альсато
сегодня в 12:39
скатерь-дорога.
cska1948
cska1948
сегодня в 12:39
Жиго: «Сейчас у меня одна мечта в „Спартаке“ — поднять трофей над головой»
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"Таможня" дала добро, так что поднимешь!
Cat01
Cat01
сегодня в 12:35
Жиго проснись
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:35
С трофеем уходить приятнее
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