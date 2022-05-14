«Ростов» обыграл «Химки» и обогнал «Спартак» в турнирной таблице РПЛ

«Ростов» дома оказался сильнее «Химок» в матче 29-го тура РПЛ.
В составе хозяев отличились Роман Тугарев (12) и Дмитрий Полоз (17), за гостей забил Резиуан Мирзов (90+5).
«Ростов» расположился на девятой позиции (38), «Химки» — двенадцатые (29).
«Ростов» дома оказался сильнее «Химок» в матче 29-го тура РПЛ.
В составе хозяев отличились Роман Тугарев (12) и Дмитрий Полоз (17), за гостей забил Резиуан Мирзов (90+5).
«Ростов» расположился на девятой позиции (38), «Химки» — двенадцатые (29).
Ваноли: "На дно!"
Ваноли: "На дно!"