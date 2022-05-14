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«Ростов» обыграл «Химки» и обогнал «Спартак» в турнирной таблице РПЛ

сегодня, 18:27
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Ростов» дома оказался сильнее «Химок» в матче 29-го тура РПЛ.

В составе хозяев отличились Роман Тугарев (12) и Дмитрий Полоз (17), за гостей забил Резиуан Мирзов (90+5).

«Ростов» расположился на девятой позиции (38), «Химки» — двенадцатые (29).

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:16
И кто только не обгонял Спартак !
Futurista
Futurista ответ True Story (раскрыть)
сегодня в 19:12
За что и вылетел из Спартака...
Futurista
Futurista ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 19:10, ред.
Просто "Ростов обыграл Химки" не топ заголовок)...упоминание Спартака исправляет ситуацию...
Прохорович
Прохорович
сегодня в 19:08
Завтра Спартак разгромит Зеню и вернет себе место
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 19:03
Поздравляю Ростов с Победой , но причем здесь Спартак...) ??? Даже здесь прилепили Спартак...????)))))).....
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:56
Поздравляю Ростов-на-Дону с победой
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:49
Мои поздравления Ростову и всем болельщикам !!!
Anisovich
Anisovich
сегодня в 18:48
Про это можно было и не упоминать, но тогда и про спартак совсем забудут.
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 18:46
Ко всякой новости обязательно нужно притянуть Спартак!) Ну а как иначе?! Кому тогда эта новость нужна будет!!!
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 18:44
Федун: "Куда мы?"
Ваноли: "На дно!"
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:42
Снова спартак на своём законном десятом месте.
Сп62
Сп62 ответ я из Химок (раскрыть)
сегодня в 18:41
Без Юрана некому сделать накачку игрокам.
я из Химок
я из Химок
сегодня в 18:35
Такое ощущение, что Химки вышли мячик во дворе попинать! Играли не напрягаясь, как будто за выживание не борются! Пофигизм и безволие какое-то! Позор за такую игру!!!
True Story
True Story
сегодня в 18:31
Заслуженно, как всегда Валера выше Спартака
beefs
beefs
сегодня в 18:30
толи еще будет...
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