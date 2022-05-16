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Слуцкий, Дюпин и Тальби будут раздавать бесплатные билеты на матч «Рубина»

сегодня, 20:56
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб УфаУфа21.05.2022 в 17:00 Не начался

Игроки и тренеры «Рубина» выкупили все билеты на игру 30-го тура РПЛ против «Уфы».

Пресс-служба казанского клуба сообщает, что Леонид Слуцкий, Юрий Дюпин и Монтассар Тальби будут раздавать бесплатные билеты болельщикам команды.

21 мая наша команда проведет важнейший матч против «Уфы». Игроки «Рубина» выкупили билеты для своих болельщиков на эту игру и приглашают всех, кто неравнодушен к команде. Нужно только взять бесплатный билет.

Сделать это можно на сайте или в кассах. А еще можно получить билеты лично от Леонида Слуцкого, Юрия Дюпина и Монтассара Тальби!

Главный тренер и футболисты «Рубина» будут ждать всех желающих 18 мая с 18:00 до 20.00 в клубном фаншопе на Центральном стадионе. Каждому пришедшему – по два билета, автограф и фото на память. Количество билетов ограничено.

Слуцкий, Дюпин и Тальби будут раздавать бесплатные билеты на матч «Рубина»

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 22:07
Слуцкому, Дюпину и Тальби будут раздавать бесплатные билеты в ФНЛ.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 21:50
Бред какой-то!! Что халявные билеты,это може и хорошо!! Но пусть лучше учатся играть!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:45, ред.
Зря ты в эту авантюру вписался товарищ Лёня ! )
Вместе до конца , в ФНЛ с ЛЕОНИДОМ !!!
Почти как 300 Спартанцев !?!)
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 21:45
Не хотелось бы)
lotsman
lotsman
сегодня в 21:32
Смысл? Скрасить вылет в ФНЛ? Поскольку бесплатными билетами игру не улучшишь.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:22
Рискованное занятие планируется, для Леонида Викторовича...

Могут среди счастливчиков, обладателей бесплатных билетов, оказаться и те которые захотят указать Слуцкому на его "огрехи" в работе....)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:13
При этом Слуцкий, кроме двух билетов будет каждому давать по БигМаку.
При этом, лично мне кажется, что , как говорил известный юморист Винокур "этому пациенту уже ничего не поможет" Леня крепко опустил Рубин. Стыдоба!!!!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 21:07
Не хотелось бы, чтобы эти халявные билеты на "Зелёное дерби" оказались для казанских болельщиков билетами в ФНЛ, но и Уфу жалко, особенно моего любимчика Сашу Беленова.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:00
Типа последний матч в РПЛ)))
Cat01
Cat01
сегодня в 20:58
Это важно
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