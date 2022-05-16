Слуцкий, Дюпин и Тальби будут раздавать бесплатные билеты на матч «Рубина»

Игроки и тренеры «Рубина» выкупили все билеты на игру 30-го тура РПЛ против «Уфы».

Пресс-служба казанского клуба сообщает, что , и будут раздавать бесплатные билеты болельщикам команды.

21 мая наша команда проведет важнейший матч против «Уфы». Игроки «Рубина» выкупили билеты для своих болельщиков на эту игру и приглашают всех, кто неравнодушен к команде. Нужно только взять бесплатный билет.

Сделать это можно на сайте или в кассах. А еще можно получить билеты лично от Леонида Слуцкого, Юрия Дюпина и Монтассара Тальби!

Главный тренер и футболисты «Рубина» будут ждать всех желающих 18 мая с 18:00 до 20.00 в клубном фаншопе на Центральном стадионе. Каждому пришедшему – по два билета, автограф и фото на память. Количество билетов ограничено.