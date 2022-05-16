Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Кубок 2021/2022

Открыта продажа билетов на финал Кубка России

сегодня, 20:22

Пресс-служба РФС сообщает, что стартовала продажа билетов на финал Кубка России.

Российской футбольный союз объявляет о старте продаж билетов на финальный матч Кубка России. «Спартак» и «Динамо» сыграют на стадионе «Лужники» в Москве 29 мая. Начало матча в 17:00. Перед игрой для болельщиков будет организована развлекательная программа.

Реализация билетной программы будет проходить в несколько этапов. На первом этапе открыта продажа билетов на центральные трибуны. О старте продаж билетов на трибуны B для болельщиков «Спартака» и D для болельщиков и «Динамо» будет сообщено дополнительно.

Стоимость билетов стартует от 500 рублей. Дети до пяти лет включительно могут пройти на стадион бесплатно, в сопровождении близких родственников, без индивидуального зрительского места – отдельный билет не нужен. Один болельщик может приобрести не более четырёх билетов.

Все новости
ОфициальноСлуцкий, Дюпин и Тальби будут раздавать бесплатные билеты на матч «Рубина»
Сегодня, 20:56 Фото
Мостовой — о решении фанатов «Спартака»: «Половине игроков всё равно»
Сегодня, 18:58
Милонов: «Протесты фанатов „Спартака“ не повлияют на решение властей»
Сегодня, 16:54
Активные болельщики «Спартака» отказались прийти на финал Кубка России
Сегодня, 15:34
ОфициальноИгроки и тренеры «Рубина» выкупили все билеты на игру с «Уфой»
Сегодня, 12:16
Ваноли призвал болельщиков «Спартака» посетить финал Кубка России
Вчера, 22:35
Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 22:00
Вперед,за билетами!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 21:41
А че Федун не выкупил ?
drug01
drug01
сегодня в 20:57
Это хорошо!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 20:44
О, кажется ждут))
pomor45
pomor45
сегодня в 20:27
Фанатам Спартака скидка 100%.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:25
Бесплатно слабо!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 