Открыта продажа билетов на финал Кубка России

Пресс-служба РФС сообщает, что стартовала продажа билетов на финал Кубка России.

Российской футбольный союз объявляет о старте продаж билетов на финальный матч Кубка России. «Спартак» и «Динамо» сыграют на стадионе «Лужники» в Москве 29 мая. Начало матча в 17:00. Перед игрой для болельщиков будет организована развлекательная программа.

Реализация билетной программы будет проходить в несколько этапов. На первом этапе открыта продажа билетов на центральные трибуны. О старте продаж билетов на трибуны B для болельщиков «Спартака» и D для болельщиков и «Динамо» будет сообщено дополнительно.

Стоимость билетов стартует от 500 рублей. Дети до пяти лет включительно могут пройти на стадион бесплатно, в сопровождении близких родственников, без индивидуального зрительского места – отдельный билет не нужен. Один болельщик может приобрести не более четырёх билетов.