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ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2021/2022

«Милан» лидирует, но «Интер» не сдаётся. Итоги 37-го тура Серии А

сегодня, 00:14

«Эмполи» — «Салернитана» 1:1
Голы: Кутроне Патрик 31 — Бонаццоли Федерико 76

«Верона» — «Торино» 0:1
Гол: Брекало Йосип 19

«Удинезе» — «Специа» 2:3
Голы: Молина Науэль 26, Мари Пабло 90+4 — Верде Даниэле 35, Гьяси Эмануэль 45+3, Маджоре Джулио 47

«Рома» — «Венеция» 1:1
Голы: Шомуродов Элдор 76 — Окереке Давид 1

«Болонья» — «Сассуоло» 1:3
Голы: Орсолини Риккардо 90+1 (пенальти) — Скамакка Джанлука 35, Берарди Доменико 75, Скамакка Джанлука 80

«Наполи» — «Дженоа» 3:0
Голы: Осимхен Виктор 32, Инсинье Лоренцо 65 (пенальти), Лоботка Станислав 81

«Милан» — «Аталанта» 2:0
Голы: Леау Рафаэл 56, Эрнандес Тео 75

«Кальяри» — «Интер» 1:3
Голы: Ликояннис Хараламбос 53 — Дармиан Маттео 25, Мартинес Лаутаро 51, Мартинес Лаутаро 84

«Сампдория» — «Фиорентина» 4:1
Голы: Феррари Алекс 16, Квальярелла Фабио 30, Торсбю Мортен 71, Сабири Абделхамид 84 — Гонсалес Николас 89 (пенальти)

«Ювентус» — «Лацио» 2:2
Голы: Влахович Душан 10, Мората Альваро 36 — Сандро Алекс 51 (автогол), Милинкович-Савич Сергей 90+6

«Милан» лидирует, но «Интер» не сдаётся. Итоги 37-го тура Серии А

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:19
Тео Эрнандес возможно забил самый красивый гол сезона СериАла, если брать по совокупности красоту и важность этого мяча.
Крунич - это был, думаю, самый важный подкат в его карьере, как и голевой пас у Мессиаса.
Сан-Сиро надолго запомнит эту победу. Один шаг к мечте!
Cat01
Cat01
сегодня в 00:18
Пока шансы есть
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