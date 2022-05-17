Тошич: «Дзагоев ещё может быть полезен любой команде в России»

Бывший полузащитник ЦСКА прокомментировал слухи, что хавбек армейского клуба может завершить карьеру.

Буду удивлен, если Алан закончит карьеру в 31 год. Но если Алан так решит, то только он знает почему. В любом случае Дзагоев — один из величайших футболистов за новую историю ЦСКА , который забил много голов, сыграл много игр и всю взрослую карьеру играл за ЦСКА . Жалко, если мы действительно больше не увидим его на поле.

Он был отличным футболистом. Один из лучших за время, которое мы провели вместе. Мне было очень приятно играть с ним. Он футболист с отличным уровнем игры и последним пасом. У Алана была очень хорошая карьера в ЦСКА , в которой он выиграл много трофеев, чемпионский гол забивал в Казани.

Чем дальше может заняться Дзагоев? ЦСКА — такой клуб, который как семья. Многие футболисты, которые заканчивали с футболом, потом работали в клубе. Сейчас братья Березуцкие в тренерском штабе команды. Многие из нас и из тех, кто играл почти всю карьеру за ЦСКА , во всяком случае будут связаны с клубом. Посмотрим, чем он будет заниматься, но своим опытом и знаниями он может помочь команде в другой стезе.

Если Алан не закончит карьеру, а уйдет в другой клуб, куда бы я ему посоветовал пойти? Я не могу ему рекомендовать, какую команду выбирать. Не хочу верить, что он заканчивает карьеру. Ему только 31 год. Он еще несколько лет спокойно может поиграть на таком же уровне. Но команду он выберет сам. Думаю, он еще может быть полезен любой команде в России.