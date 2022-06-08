Ловчев: «Такие футболисты, как Рассказов, не должны играть в „Спартаке“»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев выказался о продлении контракта с защитником Николаем Рассказовым.
Не считаю Рассказова хорошим футболистом для «Спартака». Это элитный клуб. Такие футболисты не должны играть в «Спартаке».
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев выказался о продлении контракта с защитником Николаем Рассказовым.
Не считаю Рассказова хорошим футболистом для «Спартака». Это элитный клуб. Такие футболисты не должны играть в «Спартаке».
Ван Дейк или Рассказов.....????
Переподписали Рассказова...
Ван Дейк или Рассказов.....????
Переподписали Рассказова...