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Ловчев: «Такие футболисты, как Рассказов, не должны играть в „Спартаке“»

08 июня 2022, 21:30

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев выказался о продлении контракта с защитником Николаем Рассказовым.

Не считаю Рассказова хорошим футболистом для «Спартака». Это элитный клуб. Такие футболисты не должны играть в «Спартаке».

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Все комментарии
альсато
альсато
09 июня 2022 в 08:50
Это,что такое?..Какое право ты(Евгений) решаешь, кто должен играть. а кто нет?..Это условный Рассказов виноват, что "ЭЛИТНЫЙ" клуб занял 10-ое место?..Спустись на землю..нет больше Спартака! (в котором ты играл, за который переживали большинство населения страны)....Не в "рассказывых" дело!..(рыба гниет с головы)
Сп62
Сп62 ответ ДСА (раскрыть)
09 июня 2022 в 08:47
А многие не считают. При нормальной организации игры в обороне Николай, как крайний защитник, выглядит прилично. В команде не отлажена подстраховка крайних со стороны опорников. А валить всё на Рассказова очень удобно.
ДСА
ДСА
09 июня 2022 в 05:23
Многие так считают.
25процентный клоун
25процентный клоун
08 июня 2022 в 22:43
пройди мимо, элитный наш
Cat01
Cat01
08 июня 2022 в 22:31
Весомая оценка эксперта
sv_1969
sv_1969
08 июня 2022 в 22:09
Жека бабку базарную напоминает
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 июня 2022 в 21:51
Можно подумать Ваноли месяц раздумывал....
Ван Дейк или Рассказов.....????
Переподписали Рассказова...
David Young
David Young
08 июня 2022 в 21:37
Должны, не должны - это неоднозначно и субъективно.
Гость
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