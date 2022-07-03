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Соболев: «Сложилось приятное первое впечатление об Абаскале»

03 июля 2022, 09:06

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после товарищеского матча с «Енисеем» (3:0) поделился мнением об изменениях в тренировочном процессе «красно-белых».

Был рад сыграть со своей бывшей командой, но всё-таки в «Енисее» сменилось уже много ребят, да и из персонала с того времени практически никого не осталось. На сборах главное – набрать форму и почувствовать игру. Мы хорошо поработали на сборах, качественно, всё через мяч. Провели три матча. Считаю, что процентов на 95 готовы к сезону. Считаю, не только мне, а всем очень понравилось. Сложилось приятное первое впечатление о тренере. Думаю, что у нас всё будет хорошо. Изменилась ли тактика? Играем то с двумя, то с одним нападающим. Для меня особой разницы нет, играем в пять защитников или в четыре. Да, тренер хочет играть в несколько другой футбол, мы это отрабатываем на тренировках. В товарищеских играх вроде бы неплохо получается – посмотрим, как будет в сезоне.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
03 июля в 10:00
Ни один здравомыслящий игрок не будет говорить про только, что пришедшего тренера какие-нибудь нелестные слова, даже если он этого заслуживает. Все наоборот всегда говорят, что тренер просто замечательный. Ага попробуй сказать и сразу попадёшь в "чёрные списки".
А вот потом, после неудач и когда уже знаешь, что тренера с позором выгоняют прямо при всех в раздевалке и появляются фразы: «Пусть говорит наш тренеришка».
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03 июля в 09:10
первое впечатление бывает обманчивое...
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