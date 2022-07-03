Соболев: «Сложилось приятное первое впечатление об Абаскале»

Нападающий «Спартака» после товарищеского матча с «Енисеем» (3:0) поделился мнением об изменениях в тренировочном процессе «красно-белых».

Был рад сыграть со своей бывшей командой, но всё-таки в «Енисее» сменилось уже много ребят, да и из персонала с того времени практически никого не осталось. На сборах главное – набрать форму и почувствовать игру. Мы хорошо поработали на сборах, качественно, всё через мяч. Провели три матча. Считаю, что процентов на 95 готовы к сезону. Считаю, не только мне, а всем очень понравилось. Сложилось приятное первое впечатление о тренере. Думаю, что у нас всё будет хорошо. Изменилась ли тактика? Играем то с двумя, то с одним нападающим. Для меня особой разницы нет, играем в пять защитников или в четыре. Да, тренер хочет играть в несколько другой футбол, мы это отрабатываем на тренировках. В товарищеских играх вроде бы неплохо получается – посмотрим, как будет в сезоне.