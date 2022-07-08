Ботхейм — игрок «Салернитаны»

Экс-футболист «Краснодара» Эрик Ботхейм перешел в «Салернитану». Договор рассчитан до лета 2026 года.
Игрок присоединился к клубу из чемпионата Италии в качестве свободного агента. Ранее футболист разорвал контракт с «быками», из-за чего краснодарцы обратились в CAS.
Салернитана совершила героический комбэк в прошлом сезоне и сохранила прописку в СерииА, и что бы в новом сезоне было полегче бороться в лиге, "морские коньки" решили усилить состав и норвежский форвард будет хорошим усилением. Есть так же новости о том, что они так же хотят подписать Юсуфа Языджи, так что атака будет сильнее и разнообразнее. Удачи Салернитане в новом сезоне
Салернитана совершила героический комбэк в прошлом сезоне и сохранила прописку в СерииА, и что бы в новом сезоне было полегче бороться в лиге, "морские коньки" решили усилить состав и норвежский форвард будет хорошим усилением. Есть так же новости о том, что они так же хотят подписать Юсуфа Языджи, так что атака будет сильнее и разнообразнее. Удачи Салернитане в новом сезоне