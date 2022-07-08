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Ботхейм — игрок «Салернитаны»

08 июля 2022, 00:37

Экс-футболист «Краснодара» Эрик Ботхейм перешел в «Салернитану». Договор рассчитан до лета 2026 года.

Игрок присоединился к клубу из чемпионата Италии в качестве свободного агента. Ранее футболист разорвал контракт с «быками», из-за чего краснодарцы обратились в CAS.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
08 июля в 08:50
Удачи на новом месте.
A.S.A
A.S.A
08 июля в 07:51
В Норвегии показал себя отлично, жаль, что в Краснодаре не удалось поиграть, лично я многово ожидал от его перехода в стан Быков но увы....
Салернитана совершила героический комбэк в прошлом сезоне и сохранила прописку в СерииА, и что бы в новом сезоне было полегче бороться в лиге, "морские коньки" решили усилить состав и норвежский форвард будет хорошим усилением. Есть так же новости о том, что они так же хотят подписать Юсуфа Языджи, так что атака будет сильнее и разнообразнее. Удачи Салернитане в новом сезоне
evh9kp626rsw
evh9kp626rsw
08 июля в 06:34
Пусть валит
8cjc86kjt9hf
8cjc86kjt9hf
08 июля в 06:33
Мало ли всяких Ботов
sv_1969
sv_1969
08 июля в 04:47
Рад за ннго
tn84pjsuta9w
tn84pjsuta9w
08 июля в 03:32
Не знаю такого
88uva2a6k7pd
88uva2a6k7pd
08 июля в 01:58
Это его дело
STVA 1
STVA 1
08 июля в 01:41
да и хрен с ним
Mangur
Mangur
08 июля в 01:05
Важная новость.
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