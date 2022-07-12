Дани Алвес раскритиковал «Барселону» за отношение к легендам клуба

Бывший защитник «Барселоны», рассказал о прощании с клубом.

Я уехал счастливым, что вернулся в Барселону. Я мечтал о возвращении пять лет. Единственное, что мне не понравилось, это то, как было оформлено мое увольнение. С тех пор, как я прибыл, я ясно дал понять, что я больше не 20-летний парень и что я хочу, чтобы все делалось заранее, без сокрытия. Но «Барселоне» плевать на людей, которые творили историю в клубе. Я бы хотел, чтобы Барселона поступала по-другому. Клубу нужно улучшить свою работу за пределами поля. Менталитет полностью противоположен тому, что мы создавали несколько лет назад. Все, что происходит на поле, является отражением того, что происходит снаружи.