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Дани Алвес раскритиковал «Барселону» за отношение к легендам клуба

12 июля 2022, 05:31

Бывший защитник «Барселоны», Даниэль Алвес рассказал о прощании с клубом.

Я уехал счастливым, что вернулся в Барселону. Я мечтал о возвращении пять лет. Единственное, что мне не понравилось, это то, как было оформлено мое увольнение. С тех пор, как я прибыл, я ясно дал понять, что я больше не 20-летний парень и что я хочу, чтобы все делалось заранее, без сокрытия. Но «Барселоне» плевать на людей, которые творили историю в клубе. Я бы хотел, чтобы Барселона поступала по-другому. Клубу нужно улучшить свою работу за пределами поля. Менталитет полностью противоположен тому, что мы создавали несколько лет назад. Все, что происходит на поле, является отражением того, что происходит снаружи.

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Все комментарии
протон
протон
12 июля в 23:59
Тут он определенно прав. Не обязаны автоматом продлевать контракт, но попрощаться по-человечески могли бы
ДАША Д
ДАША Д
12 июля в 09:03
Отработанный материал никому не нужен.
Маг_тм
Маг_тм
12 июля в 08:33
Я до сих пор думал что Барса клуб который очень ценит своих легенд. Оказывается как и Реалу им плевать)
Elliada
Elliada
12 июля в 07:13
С Месси поступили жестко. А Алвес еще удивляется, что с ним плохо поступили
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
12 июля в 05:52
Ну, хоть со второго раза понял, что там людей ни во что не ставят, не совсем додик стало быть!
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