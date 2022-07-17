Колыванов: «„Торпедо“ нужно больше укрепляться, чтобы остаться в РПЛ»

Бывший главный тренер «Торпедо» оценил шансы клуба остаться в Российской Премьер-Лиге.

Не буду сразу резко говорить, что «Торпедо» — один из основных кандидатов на вылет из РПЛ . Но команда не самая сильная, и им будет очень непросто в этом году. У клуба есть финансовые трудности, которые будет мешать по ходу сезона.

Да, «Торпедо» подписал Смольникова и Кутепова, но первый — уже не молодой защитник, а Илья вообще лет пять уже за «Спартак» не играл. Им нужно больше укрепляться, чтобы остаться в РПЛ . Нужно еще купить по два или три футболиста и укреплять каждую зону — центр и атаку. Бородюку хочу пожелать удачи в этом сезоне.