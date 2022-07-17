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Колыванов: «„Торпедо“ нужно больше укрепляться, чтобы остаться в РПЛ»

17 июля 2022, 17:56

Бывший главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов оценил шансы клуба остаться в Российской Премьер-Лиге.

Не буду сразу резко говорить, что «Торпедо» — один из основных кандидатов на вылет из РПЛ. Но команда не самая сильная, и им будет очень непросто в этом году. У клуба есть финансовые трудности, которые будет мешать по ходу сезона.

Да, «Торпедо» подписал Смольникова и Кутепова, но первый — уже не молодой защитник, а Илья вообще лет пять уже за «Спартак» не играл. Им нужно больше укрепляться, чтобы остаться в РПЛ. Нужно еще купить по два или три футболиста и укреплять каждую зону — центр и атаку. Бородюку хочу пожелать удачи в этом сезоне.

«Торпедо» — большой клуб с отличными и неравнодушными фанатами. Такая команда нужна РПЛ.

В стартовом туре РПЛ «Торпедо» уступил дома «Сочи» (1:3).

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Все комментарии
ddkg3y8nt9x6
ddkg3y8nt9x6
17 июля в 18:44
когда-то было Торпедо, посмотрим что они покажут сейчас...
ЮЗИК
ЮЗИК
17 июля в 18:30
Тяжело придется автозаводцам
Ironigor
Ironigor
17 июля в 18:24
Сто процентов прав тёзка. Команда выживания .
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 18:14
КАк укрепляться ,если к сезону не укрепились? По принципу "нас ля-ля,а мы крепчаем"???
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
17 июля в 18:06
Не совсем согласен.
Гость
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